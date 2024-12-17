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Верховная Рада изменит основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК

08:29, 17 декабря 2024
Парламент в скором времени рассмотрит законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации.
Верховная Рада изменит основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК
Источник фото: dailylviv.com
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Верховная Рада на ближайшей пленарной неделе рассмотрит законопроект 12178 о реформе МСЭК «О внедрении оценки повседневного функционирования лица».

Финальная редакция законопроекта, одобренная профильным комитетом, предусматривает, что пункты 9 и 14 ч. 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающие основания для отсрочки смотрителям, будут изложены в новой редакции. Изменения касаются добавления в качестве основания решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

А именно, не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью жены (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения охраны здоровья, или решению экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, умершего (погибшего), признанного пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлено умершим, и отец или мать не имеют других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии, или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица нуждаются в постоянном уходе» (новая редакция пункта 9).

Также не будут подлежать призыву члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения или решению экспертной комиссии команды по оценке повседневного функционирования лица). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы (новая редакция пункта 14).

Следовательно, содержание пунктов 9 и 14 не меняется, но прилагается в качестве оснований решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

Отдельно в заключительных положениях определяется, что решения, принятые медико-социальными экспертными комиссиями, документы, изданные на основании таких решений, являются законными и действующими, приравниваются к решениям экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, документов, выданных на основании таких решений экспертных команд (в том числе выписок из решений) и продолжают быть основаниями для оформления или продления предоставления лицам с инвалидностью прав, статусов, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, других социальных гарантий и т.д., в том числе для целей, определенных в законах Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», на весь срок действия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией для проведения планового оценивания повседневного функционирования лица экспертными командами по оценке повседневного функционирования.

Вместе с тем, данный законопроект, как писала «Судебно-юридическая газета», также предусматривает, что мужчины от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​вторая или третья группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценивание повседневного функционирования личности в соответствии с новым законом о реформе МСЭК и Порядка проведения оценки повседневного функционирования лица, утвержденного Кабинетом Министров. Это будет касаться случаев, когда лицу инвалидность с указанием срока повторного досмотра была установлена ​​до введения в действие закона о реформе МСЭК, то есть, до 1 января 2025 года, и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но лицо в соответствии с условиями , установленных Кабмином, не проходило такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях.

Кроме того, документ предусматривает, что лицам с инвалидностью, повторное освидетельствование которых было назначено с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект мобилизация МСЕК

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