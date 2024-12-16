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Украина может рассчитывать на открытие дополнительных переговорных кластеров по вступлению в ЕС — Мария Мезенцева-Федоренко

21:56, 16 декабря 2024
В марте Украина рассчитывает получить от Еврокомиссии новые положительные оценки евроинтеграционной работы.
Украина может рассчитывать на открытие дополнительных переговорных кластеров по вступлению в ЕС — Мария Мезенцева-Федоренко
Фото: rada.gov.ua
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Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, глава делегации Украины в ПАСЕ и заместитель председателя соответствующей ВСК Мария Мезенцева-Федоренко заявила, что Украина может рассчитывать на открытие дополнительных переговорных кластеров по вступлению в ЕС уже в начале следующего года. Сейчас происходит процесс распределения народных депутатов, представителей министерств и гражданского общества по 35 переговорным группам, передает официальный сайт парламента.

«В пределах каждой созданной группы нарабатываются дорожные карты, а на март мы планируем получить новые оценки работы Украины от Европейской комиссии. Уже есть положительный отзыв от Еврокомиссии относительно предварительной работы правительства и украинского парламента. В частности, Верховная Рада продолжает работать над евроинтеграционными законами и принимает их каждую пленарную неделю», - отметила она.

Она также отметила, что для технически правильного сопровождения процедуры по всем 35 разделам евроинтеграции нужно больше экспертов.

«Работа требует огромного количества технических знаний, и такого опыта нет ни у одной из стран Евросоюза, хотя наша евроинтеграция частично похожа на евроинтеграцию десяти стран Восточной Европы в двухтысячных годах. Сейчас мы работаем над тем, чтобы доступ к рынку в 508 млн человек сохранялся и чтобы Спецусловия для нашего экспорта тоже сохранялись. Кроме того, нам важно получать финансовую поддержку от ЕС, а для этого нужно больше реформ», - подчеркнула народный депутат.

Она добавила, что партнеры из ЕС готовы предоставлять своих тренеров и экспертов, которые будут помогать переговорным группам.

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