ЕС с января будет выделять Украине 1,5 млрд евро помощи ежемесячно, — Кая Каллас

ЕС будет предоставлять Украине деньги в рамках бюджетной помощи.

Фото: espreso.tv

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз с января 2025 года будет передавать Украине 1,5 млрд. евро помощи в месяц. Об этом она сказала во время пресс-конференции.

Она подчеркнула, что Европа должна поддерживать Украину. В частности, к концу зимы европейские государства научат 75 тысяч украинских солдат.

«В этом месяце Европейский Союз выделил Украине 4,2 миллиарда в поддержку ее бюджета. С января мы будем выделять по 1,5 миллиарда в месяц», – добавила Каллас.

Также она добавила, что необходима и дополнительная помощь. В частности, глава МИД Украины Андрей Сибига на встрече глав МИД рассказал, что Украине нужно больше боеприпасов, более сильная противовоздушная оборона и больше поддержки оборонной промышленности.

Напомним, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд. Этот меморандум является шагом к выделению части средств Украине, но условия кредита пока не опубликованы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

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