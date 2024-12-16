ЄС з січня виділятиме Україні 1,5 млрд євро допомоги щомісяця, — Кая Каллас

ЄС надаватиме гроші Україні у рамках бюджетної допомоги.

Фото: espreso.tv

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що Євросоюз з січня 2025 року передаватиме Україні 1,5 млрд євро допомоги на місяць. Про це вона сказала під час пресконференції.

Вона наголосила, що Європа має підтримувати Україну. Зокрема, до кінця зими європейські держави навчать 75 тисяч українських солдатів.

«Цього місяця Європейський союз виділив Україні 4,2 мільярда на підтримку її бюджету. З січня ми будемо виділяти по 1,5 мільярда на місяць», - додала Каллас.

Також вона додала, що необхідна і додаткова допомога. Зокрема, голова МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі голів МЗС розповів, що Україні потрібно більше боєприпасів, сильніша протиповітряна оборона і більше підтримки оборонної промисловості.

Нагадаємо, Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати частину позики від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати можуть і не схвалити.

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