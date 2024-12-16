ВАКС оголосив вирок голові Дружківського міськсуду та експрокурору, яких викрили на наданні та отриманні хабаря

Прокурор місцевої прокуратури запропонував та в подальшому надав неправомірну вигоду голові Дружківського міського суду Донецької області за прийняття ним рішення про не притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

Фото: САП

У понеділок, 16 грудня, колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок голові Дружківського міського суду Донецької області та колишньому прокурору Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області, яких викрили на наданні та отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначають, що вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевої влади або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

Експрокурора визнано винуватим за ч. 3 ст. 369 КК України та засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

У САП нагадали, що у грудні 2017 року прокурор місцевої прокуратури, використовуючи службові знайомства, запропонував та в подальшому надав неправомірну вигоду голові Дружківського міського суду Донецької області за прийняття ним рішення про не притягнення двох інших осіб (від яких власне і отримав кошти для передачі судді) до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП.

У 2018 році за скаргою САП прокурора було звільнено із займаної посади Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

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