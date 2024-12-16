ВАКС объявил приговор главе Дружковского горсуда и экс-прокурору, разоблаченных на предоставлении и получении взятки

Прокурор местной прокуратуры предложил и в дальнейшем предоставил неправомерную выгоду председателю Дружковского городского суда Донецкой области за принятие им решения о не привлечении лиц к административной ответственности.

Фото: САП

В понедельник, 16 декабря, коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор главе Дружковского городского суда Донецкой области и бывшему прокурору Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры Донецкой области, разоблаченной на предоставлении и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве отмечают, что приговором суда судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местной власти или местного самоуправления, сроком на 2 года.

Экс-прокурор признан виновным по ч. 3 ст. 369 УК Украины и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

В САП напомнили, что в декабре 2017 прокурор местной прокуратуры, используя служебные знакомства, предложил и в дальнейшем предоставил неправомерную выгоду председателю Дружковского городского суда Донецкой области за принятие им решения о не привлечении двух других лиц (от которых собственно и получил средства для передачи судьи) к административной ответственности по ст. 130 КУоАП.

В 2018 году по жалобе САП прокурор был уволен с занимаемой должности Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.