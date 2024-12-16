Україна може розраховувати на відкриття додаткових переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, — Марія Мезенцева-Федоренко

У березні Україна розраховує отримати від Єврокомісії нові позитивні оцінки євроінтеграційної роботи.

Фото: rada.gov.ua

Заступниця голови парламентського Комітету з питань інтеграції України з ЄС, голова делегації України в ПАРЄ і заступниця голови відповідної ТСК Марія Мезенцева-Федоренко заявила, що Україна може розраховувати на відкриття додаткових переговорних кластерів щодо вступу до ЄС уже на початку наступного року. Зараз відбувається процес розподілу народних депутатів, представників міністерств та громадянського суспільства за 35-ма переговорними групами, передає офіційний сайт парламенту.

«У межах кожної створеної групи напрацьовуються дорожні карти, а на березень ми плануємо отримати нові оцінки роботи України від Європейської комісії. І ми розраховуємо на гарний результат, адже з першого січня головуватимуть в ЄС наші друзі з Польщі, а далі – з Данії. Ми вже маємо позитивний відгук від Єврокомісії щодо попередньої роботи уряду й українського парламенту. Зокрема Верховна Рада продовжує працювати над євроінтеграційними законами й ухвалює їх кожного пленарного тижня», - зазначила вона.

Вона також зауважила, що наразі для технічно правильного супроводу процедури за всіма 35 розділами євроінтеграції потрібно більше експертів.

«Робота потребує величезної кількості технічних знань, і такого досвіду не має жодна з країн Євросоюзу, хоча наша євроінтеграція частково схожа на євроінтеграцію десяти країн Східної Європи у двотисячних роках. Зараз ми працюємо над тим, щоб доступ до ринку в 508 млн людей зберігався і щоб спецумови для нашого експорту теж зберігалися. Крім того, нам важливо отримувати фінансову підтримку від ЄС, а для цього потрібно більше реформ», - наголосила народна депутатка.

Вона додала, що партнери з ЄС готові надавати своїх тренерів та експертів, які допомагатимуть переговорним групам.

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