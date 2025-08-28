Порядок визнання військовослужбовців зниклими безвісти пропонують змінити — зареєстрований законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Цивільного та Цивільного процесуального кодексів щодо порядку визнання військовослужбовців зниклими безвісти.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект 13689 щодо змін у порядку визнання військовослужбовців безвісно відсутніми під час воєнного стану. Ініціаторами виступила широка група депутатів, серед яких Ольга Василевська-Смаглюк, Галина Третьякова, Вікторія Кінзбурська та інші.

Як вказують ініціатори законопроекту, «в умовах повномасштабної збройної агресії проти України значна кількість військовослужбовців зникає безвісти під час виконання бойових завдань.

Чинне законодавство України встановлює тривалі строки для визнання особи безвісно відсутньою (один рік) або оголошення її померлою (від 6 місяців до 3-х років залежно від обставин). Ці строки не враховують специфіку та інтенсивність бойових дій в умовах воєнного стану.

Як наслідок, сім'ї зниклих військовослужбовців стикаються з правовою невизначеністю, що унеможливлює або суттєво ускладнює отримання гарантованих державою соціальних виплат, а також реалізацію спадкових та майнових прав. Існуюча процедура є надто тривалою та створює соціальну напругу, порушуючи права родин захисників України».

Отже, депутати пропонують внести зміни до Цивільного кодексу, Цивільного процесуального кодексу та законів «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» і «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». А саме, пропонується наступне.

Встановлення спеціального порядку визнання безвісно відсутнім. Військовослужбовець, зниклий під час виконання бойового завдання, може бути визнаний судом безвісно відсутнім незалежно від строку, що минув з моменту зникнення. Головною підставою для такого рішення є акт службового розслідування, складений військовою частиною.

А саме, у статті 43 ЦК (визнання фізичної особи безвісно відсутньою) пропонується передбачити, що особа, яка проходить військову службу та зникла під час виконання бойового (службового) завдання в умовах воєнного стану, визнається безвісно відсутньою за рішенням суду. При цьому, за наявності акта службового розслідування військової частини, погодженого з відповідним органом військового управління, визначеним Міноборони, рішення суду може бути ухвалене незалежно від строку, що минув з моменту зникнення особи. Зазначений акт складається відповідно до Порядку ведення обліку, прийняття рішень та інформування про військовослужбовців, зниклих безвісти під час воєнного стану, затвердженого Кабміном.

Зміни щодо оголошення військовослужбовця померлим. У статті 46 ЦК пропонується встановити, що особа, яка зникла безвісти під час виконання бойового (службового) завдання в умовах воєнного стану, може бути оголошена судом померлою за наявності акта службового розслідування, погодженого з відповідним органом військового управління, визначеним Міноборони, але не раніше ніж через 6 місяців з дня її зникнення. У разі встановлення факту загибелі на підставі доказів, виявлених до закінчення зазначеного строку, суд має право оголосити особу померлою незалежно від часу її зникнення.

Розширення кола судів, які можуть розглядати такі справи. Зміни до статті 305 ЦПК надають членам сім'ї право подавати заяву до суду не лише за місцем проживання, а й за місцем дислокації військової частини, до якої належав зниклий.

Зміни щодо змісту заяви. У статті 306 ЦПК пропонується встановити, що у заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено:

для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою;

обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку,

наявність акта службового розслідування (у випадку зникнення особи під час виконання бойового (службового) завдання в умовах воєнного стану).

У разі наявності акта службового розслідування щодо військовослужбовця, який зник під час виконання бойового (службового) завдання в умовах воєнного стану, заявник зобов'язаний долучити зазначений акт до заяви. Акт службового розслідування має бути погоджений з відповідним органом військового управління, визначеним Міноборони.

Зміни щодо порядку розгляду судом. Пропонується визначити у ЦПК, що суд до початку розгляду справи встановлює осіб (родичів, співробітників, військовослужбовців, командирів військових підрозділів тощо), які можуть надати свідчення про фізичну особу, місцеперебування якої невідоме, а також запитує відповідні організації за останнім місцем проживання, місцем роботи чи служби особи про наявність відомостей щодо неї.

У разі розгляду справи щодо особи, яка зникла під час виконання бойового (службового) завдання в умовах воєнного стану, суд приймає рішення про оголошення її померлою за наявності акта службового розслідування, але не раніше ніж через шість місяців з дня її зникнення. За наявності доказів загибелі, виявлених до спливу цього строку, суд може оголосити особу померлою незалежно від часу її зникнення.

Уточнення статусу та порядку надання виплат. У Законі «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» встановлюється, що особа, яка проходить військову службу та зникла під час виконання бойового (службового) завдання в умовах воєнного стану, набуває статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Підставою для внесення до реєстру є акт службового розслідування, погоджений з відповідним органом військового управління, визначеним Міноборони. Набуття статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, не позбавляє родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Запроваджуються обмеження на отримання грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги для осіб, які є громадянами або резидентами РФ чи РБ, а також для засуджених за злочини проти національної безпеки України.

Уточнюється перелік членів сім'ї, які мають право на отримання грошового забезпечення зниклого військовослужбовця.

У Законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» пропонується змінити норму і передбачити, що у разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону грошове забезпечення виплачується дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей, дітям з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законним представникам, повнолітнім дітям, які перебували на утриманні військовослужбовця, та непрацездатним батькам військовослужбовців (крім тих із зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав, за умови що ці права не були поновлені). Таким особам рівними частками виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань.

Не мають права на отримання грошового забезпечення особи, які мають громадянство Російської Федерації або Республіки Білорусь та особи, які постійно проживають на території цих держав, а також особи, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Особи, які мають право на отримання грошового забезпечення, можуть відмовитися від його призначення та отримання шляхом подання заяви, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. У такому випадку частка такої особи розподіляється між іншими особами, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, у рівних частках. Відмова від призначення та отримання грошового забезпечення від імені малолітніх, неповнолітніх дітей військовослужбовця, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, які мають право на призначення та отримання грошового забезпечення, не допускається.

Автор: Наталя Мамченко

