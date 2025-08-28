Предлагается изменить порядок признания военнослужащих без вести пропавшими — зарегистрирован законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы относительно порядка признания военнослужащих безвестно отсутствующими.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13689 об изменениях в порядке признания военнослужащих безвестно отсутствующими во время военного положения. Инициаторами выступила широкая группа депутатов, среди которых Ольга Василевская-Смаглюк, Галина Третьякова, Виктория Кинзбурская и другие.

Как указывают инициаторы законопроекта, «в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины значительное количество военнослужащих пропадает без вести при выполнении боевых задач.

Действующее законодательство Украины устанавливает длительные сроки для признания лица безвестно отсутствующим (один год) или объявления его умершим (от 6 месяцев до 3-х лет в зависимости от обстоятельств). Эти сроки не учитывают специфику и интенсивность боевых действий в условиях военного положения.

Как следствие, семьи пропавших военнослужащих сталкиваются с правовой неопределенностью, что делает невозможным или существенно усложняет получение гарантированных государством социальных выплат, а также реализацию наследственных и имущественных прав. Существующая процедура слишком длительная и создает социальное напряжение, нарушая права семей защитников Украины».

Таким образом, депутаты предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и законы «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» и «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». А именно, предлагается следующее.

Установление специального порядка признания безвестно отсутствующим. Военнослужащий, пропавший во время выполнения боевого задания, может быть признан судом безвестно отсутствующим независимо от срока, прошедшего с момента исчезновения. Главным основанием для такого решения является акт служебного расследования, составленный воинской частью.

А именно, в статье 43 ГК (признание физического лица безвестно отсутствующим) предлагается предусмотреть, что лицо, которое проходит военную службу и пропало во время выполнения боевого (служебного) задания в условиях военного положения, признается безвестно отсутствующим по решению суда. При этом, при наличии акта служебного расследования воинской части, согласованного с соответствующим органом военного управления, определенным Минобороны, решение суда может быть принято независимо от срока, прошедшего с момента исчезновения лица. Указанный акт составляется в соответствии с Порядком ведения учета, принятия решений и информирования о военнослужащих, пропавших без вести во время военного положения, утвержденного Кабмином.

Изменения относительно объявления военнослужащего умершим. В статье 46 ГК предлагается установить, что лицо, которое пропало без вести во время выполнения боевого (служебного) задания в условиях военного положения, может быть объявлено судом умершим при наличии акта служебного расследования, согласованного с соответствующим органом военного управления, определенным Минобороны, но не ранее чем через 6 месяцев со дня его исчезновения. В случае установления факта гибели на основании доказательств, выявленных до окончания указанного срока, суд имеет право объявить лицо умершим независимо от времени его исчезновения.

Расширение круга судов, которые могут рассматривать такие дела. Изменения в статью 305 ГПК предоставляют членам семьи право подавать заявление в суд не только по месту жительства, но и по месту дислокации воинской части, к которой принадлежал пропавший.

Изменения относительно содержания заявления. В статье 306 ГПК предлагается установить, что в заявлении о признании физического лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим должно быть указано:

для какой цели необходимо заявителю признать физическое лицо безвестно отсутствующим или объявить его умершим;

обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие физического лица, или обстоятельства, угрожавшие смертью физическому лицу, которое пропало без вести, или обстоятельства, дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая;

наличие акта служебного расследования (в случае исчезновения лица во время выполнения боевого (служебного) задания в условиях военного положения).

В случае наличия акта служебного расследования в отношении военнослужащего, который пропал во время выполнения боевого (служебного) задания в условиях военного положения, заявитель обязан приложить указанный акт к заявлению. Акт служебного расследования должен быть согласован с соответствующим органом военного управления, определенным Минобороны.

Изменения относительно порядка рассмотрения судом. Предлагается определить в ГПК, что суд до начала рассмотрения дела устанавливает лиц (родственников, сотрудников, военнослужащих, командиров воинских подразделений и т.д.), которые могут предоставить показания о физическом лице, местонахождение которого неизвестно, а также запрашивает соответствующие организации по последнему месту жительства, месту работы или службы лица о наличии сведений о нем.

В случае рассмотрения дела в отношении лица, которое пропало во время выполнения боевого (служебного) задания в условиях военного положения, суд принимает решение об объявлении его умершим при наличии акта служебного расследования, но не ранее чем через шесть месяцев со дня его исчезновения. При наличии доказательств гибели, выявленных до истечения этого срока, суд может объявить лицо умершим независимо от времени его исчезновения.

Уточнение статуса и порядка предоставления выплат. В Законе «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» устанавливается, что лицо, которое проходит военную службу и пропало во время выполнения боевого (служебного) задания в условиях военного положения, приобретает статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с момента внесения соответствующих сведений в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Основанием для внесения в реестр является акт служебного расследования, согласованный с соответствующим органом военного управления, определенным Минобороны. Приобретение статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, не лишает родственников или других лиц права обращения в суд с заявлением о признании такого лица безвестно отсутствующим или объявлении его умершим.

Вводятся ограничения на получение денежного довольствия и единовременной денежной помощи для лиц, которые являются гражданами или резидентами РФ или РБ, а также для осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.

Уточняется перечень членов семьи, которые имеют право на получение денежного довольствия пропавшего военнослужащего.

В Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предлагается изменить норму и предусмотреть, что в случае отсутствия личного распоряжения на случай плена денежное довольствие выплачивается жене (мужу), законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей, детям из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законным представителям, совершеннолетним детям, которые находились на иждивении военнослужащего, и нетрудоспособным родителям военнослужащих (кроме тех из указанных лиц, которые получают от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав, при условии что эти права не были восстановлены). Таким лицам равными долями выплачивается часть денежного довольствия, которая в общей сумме не превышает 50% денежного довольствия, определенного после осуществления установленных законом вычетов.

Не имеют права на получение денежного довольствия лица, которые имеют гражданство Российской Федерации или Республики Беларусь и лица, которые постоянно проживают на территории этих государств, а также лица, которые осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

Лица, которые имеют право на получение денежного довольствия, могут отказаться от его назначения и получения путем подачи заявления, подлинность подписи на котором удостоверяется нотариально. В таком случае доля такого лица распределяется между другими лицами, которые имеют право на назначение и получение единовременной денежной помощи, в равных долях. Отказ от назначения и получения денежного довольствия от имени малолетних, несовершеннолетних детей военнослужащего, а также недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена, которые имеют право на назначение и получение денежного довольствия, не допускается.

Автор: Наталя Мамченко

