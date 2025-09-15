Практика судів
Голів місцевих держадміністрацій пропонують зробити держслужбовцями та відбирати за конкурсом

13:10, 15 вересня 2025
Народні депутати, пропонують встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.
Народні депутати пропонують встановити, що керівний склад місцевих державних адміністрацій – голови та їх заступники – є державними службовцями. Також пропонується передбачити, що голови і заступники місцевих державних адміністрацій призначаються за результатами конкурсу на посаду, проведеного в порядку, визначеному законодавством про державну службу.

Крім того, пропонується передбачити, що для заміщення посад голів місцевих державних адміністрацій створюється кадровий резерв, який формується шляхом відбору за результатами конкурсу.

Відповідний законопроект 14029 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин, Наталія Піпа та інші. Як зазначають депутати, «для розбудови ефективної системи стримувань і противаг, яка буде працювати в інтересах українського суспільства, необхідно повернутись до професійної державної служби керівного складу місцевих державних адміністрацій замість принципу політичних призначень».

Так, у законі про місцеві державні адміністрації пропонують встановити, що їх очолюють голови відповідних місцевих держадміністрацій, які є державними службовцями. Голови місцевих держадміністрацій призначаються на посаду Президентом за поданням Кабміну за результатами конкурсу на посаду, проведеного в порядку, визначеному законодавством про держслужбу.

Кандидатури для призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації можуть вноситися з числа осіб, які:

  • обіймають посаду голови місцевої державної адміністрації в іншій адміністративно-територіальній одиниці (в порядку переведення);
  • визначені переможцями конкурсу на зайняття посади голови місцевої державної адміністрації (у разі прийняття рішення про оголошення такого конкурсу);
  • перебувають у кадровому резерві на посади голів місцевих державних адміністрацій;
  • звільнені з посади голови місцевої державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду або за власним бажанням (протягом не більше двох років з дня звільнення станом на дату внесення кандидатури).

За наявності обґрунтованих підстав Президент може порушити перед Кабміном питання про призначення головою місцевої державної адміністрації іншої кандидатури.

Граничний строк перебування на посаді голови місцевої державної адміністрації в одній адміністративно-територіальній одиниці становить 3 роки.

Голова місцевої державної адміністрації набуває повноважень з дня його призначення на відповідну посаду Президентом. У разі призначення головою місцевої державної адміністрації особи, яка вступає на посаду державної служби вперше, така особа набуває повноважень голови місцевої державної адміністрації з дня публічного складення нею Присяги державного службовця.

Для заміщення посад голів місцевих державних адміністрацій створюється кадровий резерв на посади голів місцевих державних адміністрацій.

Кадровий резерв формується відповідно до положення про кадровий резерв на посади голів місцевих державних адміністрацій, що затверджується Кабміном, з осіб, які за результатами конкурсу рекомендовані для зарахування до кадрового резерву та відповідають загальним і спеціальним вимогам до осіб, які претендують на зарахування до кадрового резерву. Голова районної державної адміністрації, голова обласної державної адміністрації, який звільнений з посади у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду або за власним бажанням, зараховується до кадрового резерву за поданою ним заявою без конкурсу.

Чисельність кадрового резерву становить від 25 до 50 відсотків загальної кількості посад голів місцевих державних адміністрацій.

Рішення про оголошення конкурсу на зарахування до кадрового резерву приймається Кабміном з підстав, визначених положенням про кадровий резерв.

Конкурс на зарахування до кадрового резерву проводиться Єдиною комісією відповідно до порядку проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії «А», визначеного законодавством про державну службу.

Уряду пропонують доручити протягом 6 місяців подати на розгляд Верховної Ради законопроект щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, а також між рівнями місцевого самоврядування.

Автор: Наталя Мамченко

