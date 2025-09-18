Практика судів
Ростислав Шурма заявив, що у нього немає статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а «німецька правова система була введена в оману»

12:16, 18 вересня 2025
Колишній заступник очільника Офісу Президента України Ростислав Шурма у соцмережі Facebook повідомив, що «не має статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого, хоча саме це повідомили німецькій стороні українські детективи».

За його словами, «українська сторона ввела в оману правоохоронну систему Німеччини та отримала дозвіл на обшук через маніпуляції в офіційних документах. З цим вже розбираються місцеві адвокати».

Ростислав Шурма підкреслив, що «добровільно передав не лише всі електронні пристрої, а і всі паролі доступу до них».

«Сама законність проведення обшуку залишається під великим питанням, і ця претензія адресована не німецьким правоохоронцям, які діяли відповідно до ухвали німецького суду, а до маніпуляцій української сторони», вважає він.

«Німецькі адвокати роблять свою роботу зі встановлення всіх обставин та у суді з’ясовують чи були взагалі правові підстави для проведення обшуку. Адже на сьогодні з документів, наданих з боку української сторони, випливає, що німецька правова система була введена в оману.

На сьогодні я не маю статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого, однак саме це було вказано в документах, наданих німецькій стороні. Як і те, що я начебто «визнав незаконність отриманих коштів», хоча жодного разу детективи мене не допитували. Зрозуміло, що таких свідчень не було», повідомив Ростислав Шурма у соцмережі.

Також він заявив, що «немає ніякої «справи Шурми та його брата», як це намагаються показати.

«Є фактова справа по ситуації з більше ніж 70 підприємствами, електростанції яких опинилися на тимчасово окупованій території, але продовжували постачати електроенергію в енергосистему України», підкреслив він.

Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив, що його відомство проводило слідчо-розшукові дії стосовно колишнього заступника голови Офісу Президента. За словами Кривоноса, кримінальне провадження щодо Ростислава Шурми «розслідується». Однак перебіг цієї справи він не прокоментував.

Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Мін'юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін'юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

