Ростислав Шурма заявив, що у нього немає статусу підозрюваного чи обвинуваченого, а «німецька правова система була введена в оману»

Екс-заступник очільника Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що «німецька правова система була введена в оману»

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній заступник очільника Офісу Президента України Ростислав Шурма у соцмережі Facebook повідомив, що «не має статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого, хоча саме це повідомили німецькій стороні українські детективи».

За його словами, «українська сторона ввела в оману правоохоронну систему Німеччини та отримала дозвіл на обшук через маніпуляції в офіційних документах. З цим вже розбираються місцеві адвокати».

Ростислав Шурма підкреслив, що «добровільно передав не лише всі електронні пристрої, а і всі паролі доступу до них».

«Сама законність проведення обшуку залишається під великим питанням, і ця претензія адресована не німецьким правоохоронцям, які діяли відповідно до ухвали німецького суду, а до маніпуляцій української сторони», вважає він.

«Німецькі адвокати роблять свою роботу зі встановлення всіх обставин та у суді з’ясовують чи були взагалі правові підстави для проведення обшуку. Адже на сьогодні з документів, наданих з боку української сторони, випливає, що німецька правова система була введена в оману.

На сьогодні я не маю статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого, однак саме це було вказано в документах, наданих німецькій стороні. Як і те, що я начебто «визнав незаконність отриманих коштів», хоча жодного разу детективи мене не допитували. Зрозуміло, що таких свідчень не було», повідомив Ростислав Шурма у соцмережі.

Також він заявив, що «немає ніякої «справи Шурми та його брата», як це намагаються показати.

«Є фактова справа по ситуації з більше ніж 70 підприємствами, електростанції яких опинилися на тимчасово окупованій території, але продовжували постачати електроенергію в енергосистему України», підкреслив він.

Нагадаємо, раніше директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос підтвердив, що його відомство проводило слідчо-розшукові дії стосовно колишнього заступника голови Офісу Президента. За словами Кривоноса, кримінальне провадження щодо Ростислава Шурми «розслідується». Однак перебіг цієї справи він не прокоментував.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.