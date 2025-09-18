Ростислав Шурма заявил, что у него нет статуса подозреваемого или обвиняемого, а «немецкая правовая система была введена в заблуждение»

Экс-заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что «немецкая правовая система была введена в заблуждение».

Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма в соцсети Facebook сообщил, что «не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, хотя именно это сообщили немецкой стороне украинские детективы».

По его словам, «украинская сторона ввела в заблуждение правоохранительную систему Германии и получила разрешение на обыск через манипуляции в официальных документах. С этим уже разбираются местные адвокаты».

Ростислав Шурма подчеркнул, что «добровольно передал не только все электронные устройства, но и все пароли доступа к ним».

«Сама законность проведения обыска остается под большим вопросом, и эта претензия адресована не немецким правоохранителям, которые действовали в соответствии с определением немецкого суда, а к манипуляциям украинской стороны», считает он.

«Немецкие адвокаты делают свою работу по установлению всех обстоятельств и в суде выясняют, были ли вообще правовые основания для проведения обыска. Ведь на сегодня из документов, предоставленных со стороны украинской стороны, следует, что немецкая правовая система была введена в заблуждение.

На сегодня я не имею статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, однако именно это было указано в документах, предоставленных немецкой стороне. Как и то, что я якобы «признал незаконность полученных средств», хотя ни разу детективы меня не допрашивали. Понятно, что таких свидетельств не было», сообщил Ростислав Шурма в соцсети.

Также он заявил, что «нет никакого «дела Шурмы и его брата», как это пытаются показать.

«Есть фактовое дело по ситуации с более чем 70 предприятиями, электростанции которых оказались на временно оккупированной территории, но продолжали поставлять электроэнергию в энергосистему Украины», подчеркнул он.

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос подтвердил, что его ведомство проводило следственно-розыскные действия в отношении бывшего заместителя главы Офиса Президента. По словам Кривоноса, уголовное производство в отношении Ростислава Шурмы «расследуется». Однако ход этого дела он не прокомментировал.

