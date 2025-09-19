Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Перенесення інформації зі Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату, програмного продукту, який не впроваджено у промислову експлуатацію, містить ознаки порушення нотаріальної таємниці. На це вказала Нотаріальна палата України, яка висловила правову позицію щодо розмежування роботи нотаріусів в промисловому оточенні та тестовому середовищі.

Нагадаємо, раніше НПУ звернула увагу, що в ході цифровізації Мінцифрою нотаріату і тестування системи е-нотаріату встановлено факти наявності в тестовій версії скопійованих до певної дати усіх даних про довіреності, заповіти, документи, зареєстровані у Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі. «Так, усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам (нотаріусам, які не вчиняли ці нотаріальні дії, працівникам територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, широкому колу осіб, включаючи розробників, донорів, організаторів та технічних працівників)», зазначили у НПУ.

У відповідь Мін’юст наголосив, що «доступ до системи е-нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності» і нагадали, що «обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище».

Однак, 19 вересня НПУ зазначила, що необхідно розмежовувати та відрізняти вчинення нотаріусом нотаріальних дій та роботу у зв’язку з цим у наведених вище електронних реєстрах від тестування програмного продукту, не запровадженого у промислову експлуатацію, а також тестування програмного продукту від навчання у базах даних, які мають офіційний статус електронних реєстрів.

Так, Палата вказала, що на тестування програмного продукту, не запровадженого у промислову експлуатацію та осіб, які до цього долучені, не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці, передбачений статтею 8 Закону «Про нотаріат». «Однак нотаріуси, які тестували систему, попри відсутність такого обов’язку, завжди захищали, захищають і будуть захищати нотаріальну таємницю», додали у НПУ.

Крім того, там вказали, що «перенесення (копіювання) інформації зі Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату, програмного продукту, який не впроваджено у промислову експлуатацію, містить ознаки порушення нотаріальної таємниці, несанкціонованого використання(поширення) інформації вищевказаних електронних реєстрів».

«При наданні доступу до тестового середовища нотаріусів не було попереджено, що наявна там інформація є реальною, не було внесено зміни до відповідного законодавства для поширення режиму нотаріальної таємниці на інформацію в тестовому середовищі та не було змінено регламентовану процедуру та випадки доступу до інформації про реальні заповіти, довіреності, відомості діючих вищевказаних електронних реєстрів. Таким чином, оскільки режим нотаріальної таємниці не поширюється на тестове середовище, в тестовому середовищі не може бути інформація, яка містить нотаріальну таємницю», додали у НПУ.

Автор: Наталя Мамченко

