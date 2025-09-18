Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін’юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Міністерство юстиції надало офіційну позицію щодо тестування системи е-нотаріат, в ході якої, як зазначили у Нотаріальній палаті України (НПУ), стався витік даних про довіреності та посвідчені заповіти.

Надаємо, НПУ у своєму зверненні до очільника Мінцифри Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка зазначила, що в ході тесту системи е-нотаріат «усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам», а саме:

нотаріусам, які не вчиняли ці нотаріальні дії,

працівникам територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування,

широкому колу осіб, включаючи розробників, донорів, організаторів та технічних працівників.

Окремо НПУ звернула увагу, що до тестової системи е-notariat.edu.nais.gov.ua були скопійовані справжні дані про посвідчені заповіти.

В Мін’юсті у відповідь наголосили, що «доступ до системи е-нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності» і нагадали, що «обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище».

Водночас у Мін’юсті не пояснили, чи підписували зобов’язання не розголошувати відповідну інформацію інші особи, які брали участь у тестуванні системи, зокрема: працівники територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, а також відповідні розробники, донори, організатори та технічні працівники.

«Міністерство юстиції розпочинає етап доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено» – вказали у відомстві.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 18 вересня прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, у якій фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком людини і перетином нею кордону – до сплати нею податків і наявності у неї авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень тощо.

Автор: Наталя Мамченко

