Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

Міністерство юстиції надало офіційну позицію щодо тестування системи е-нотаріат, в ході якої, як зазначили у Нотаріальній палаті України (НПУ), стався витік даних про довіреності та посвідчені заповіти.
Надаємо, НПУ у своєму зверненні до очільника Мінцифри Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка зазначила, що в ході тесту системи е-нотаріат «усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам», а саме:
Окремо НПУ звернула увагу, що до тестової системи е-notariat.edu.nais.gov.ua були скопійовані справжні дані про посвідчені заповіти.
В Мін’юсті у відповідь наголосили, що «доступ до системи е-нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності» і нагадали, що «обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище».
Водночас у Мін’юсті не пояснили, чи підписували зобов’язання не розголошувати відповідну інформацію інші особи, які брали участь у тестуванні системи, зокрема: працівники територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, а також відповідні розробники, донори, організатори та технічні працівники.
«Міністерство юстиції розпочинає етап доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено» – вказали у відомстві.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 18 вересня прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери, у якій фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком людини і перетином нею кордону – до сплати нею податків і наявності у неї авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень тощо.
Автор: Наталя Мамченко
