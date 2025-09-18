Практика судов
Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

16:01, 18 сентября 2025
В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.
Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат
Министерство юстиции предоставило официальную позицию относительно тестирования системы е-нотариат, в ходе которой, как отметили в Нотариальной палате Украины (НПУ), произошла утечка данных о доверенностях и заверенных завещаниях.

Напомним, НПУ в своем обращении к главе Минцифры Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко отметила, что в ходе теста системы е-нотариат «все доверенности, все завещания, которые были внесены в указанные реестры до определенной даты, стали доступны всем тестировщикам», а именно:

  • нотариусам, которые не совершали эти нотариальные действия,
  • работникам территориальных органов, которые приобщены к тестированию системы или занимаются организацией тестирования,
  • широкому кругу лиц, включая разработчиков, доноров, организаторов и технических работников.

Отдельно НПУ обратила внимание, что в тестовую систему е-notariat.edu.nais.gov.ua были скопированы настоящие данные о заверенных завещаниях.

В Минюсте в ответ подчеркнули, что «доступ к системе е-нотариат имеют исключительно действующие авторизованные нотариусы, которые работают с реестрами в своей ежедневной деятельности» и напомнили, что «обязанность сохранения нотариальной тайны действует для нотариусов независимо от того, идет ли речь о промышленной или тестовой среде».

В то же время в Минюсте не объяснили, подписывали ли обязательства не разглашать соответствующую информацию другие лица, которые участвовали в тестировании системы, в частности: работники территориальных органов, которые приобщены к тестированию системы или занимаются организацией тестирования, а также соответствующие разработчики, доноры, организаторы и технические работники.

«Министерство юстиции начинает этап доработки системы в соответствии с полученными нотариусами предложениями. После внесения соответствующих изменений в систему доступ нотариусам к прохождению учебно-тестового периода будет восстановлен» – указали в ведомстве.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 18 сентября приняла в целом как закон законопроект Кабмина 11377 о Единой информационной системе социальной сферы, в которой фактически будет формироваться полная картина о гражданах, так как данные будут собираться из разных реестров: от информации о ситуации с воинским учетом человека и пересечением им границы — до уплаты им налогов и наличия у него авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств и тому подобного.

Автор: Наталя Мамченко

минюст нотариус нотариат

