В ходе тестирования Минцифры е-нотариата данные о доверенностях, завещаниях и сопроводительных документах попали в свободный доступ — НПУ заявила о нарушении нотариальной тайны

Глава Минцифры Михаил Федоров тестирует систему е-нотариата, но оказалось, что в тестовой версии в открытый доступ попали данные о доверенностях, завещаниях и сопроводительных документах – в НПУ заявили, что утечка информации из Наследственного реестра грубо нарушает права граждан на сохранение тайны завещания и создает реальные риски неправомерного доступа к конфиденциальным данным

В ходе цифровизации Минцифрой нотариата и тестирования системы е-нотариата установлены факты наличия в тестовой версии скопированных по определенную дату всех данных о доверенностях, завещаниях, документах, зарегистрированных в Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре. На это обратила внимание главы Минцифры Михаила Федорова и министра юстиции Германа Галущенко Нотариальная палата Украины.

«Это беспрецедентный случай нарушения нотариальной тайны, которая строго защищается статьей 8 Закона «О нотариате» и состоит в том, что тестовая (учебная) версия е-нотариата содержит или предоставляет доступы к информации, которая составляет нотариальную тайну.

Так, все доверенности, все завещания, которые были внесены в указанные реестры до определенной даты, стали доступны всем тестировщикам (нотариусам, которые не совершали эти нотариальные действия, работникам территориальных органов, которые приобщены к тестированию системы или занимаются организацией тестирования, широкому кругу лиц, включая разработчиков, доноров, организаторов и технических работников).

Похоже, что тестовая (учебная) версия создана на базе копии действующих реестров, или же с доступом к действующим системам.

При таких обстоятельствах возникает вопрос правомерности оснований и правовых последствий такого вмешательства в базу электронных реестров, незаконного копирования из действующих реестров информации, которая составляет нотариальную тайну, персональных данных, открытия доступа к ним для широкого круга лиц», – подчеркнули в Нотариальной палате Украины.

Тестировщики имели доступ к реальной информации Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей без каких-либо ограничений, тестировали, полагаясь на сообщения, размещенные на сайте ГП «НАИС».

НПУ, как профессиональная самоуправляемая организация, которая представляет и защищает интересы не только нотариусов, но и физических и юридических лиц, не может оставаться в стороне от этих фактов и просит остановить тестирование системы е-нотариата для проверки приведенной информации и принятия мер по устранению незаконного доступа к сведениям и другим документам граждан о завещаниях и доверенностях, которые составляют нотариальную тайну, их несанкционированного копирования, трафика или распространения за пределы действующих реестров через учебную версию е-нотариата.

Отдельно НПУ обратила внимание, что в тестовую систему е-notariat.edu.nais.gov.ua были скопированы настоящие данные о заверенных завещаниях.

«Это грубо нарушает: статью 1255 Гражданского кодекса Украины относительно тайны завещания, в частности запрет разглашения сведений о факте его составления; статью 8 Закона Украины «О нотариате» относительно обязанности сохранения нотариальной тайны; Положение о Наследственном реестре, утвержденное приказом Министерства юстиции Украины №1810/5 от 07.07.2011, которое определяет порядок получения сведений из Наследственного реестра.

Такая утечка информации из Наследственного реестра грубо нарушает права граждан на сохранение тайны завещания и создает реальные риски неправомерного доступа к конфиденциальным данным.

НПУ просит также предоставить информацию, на каком основании были скопированы или размещены сведения действующих Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра в учебной версии е-нотариата и сообщить о мерах по уничтожению таких копий», отметили в Палате.

Напомним, по словам Михаила Федорова, с 3 до 30 сентября 2025 года система будет проходить учебно-тестовый этап, во время которого нотариусы смогут протестировать ее и оставить свои отзывы.

Также Верховная Рада 18 сентября приняла в целом как закон законопроект Кабмина 11377 о Единой информационной системе социальной сферы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, так как данные будут собираться из разных реестров: от информации о ситуации с воинским учетом человека и пересечением им границы — до уплаты им налогов и наличия у него авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств и тому подобного.

Автор: Наталя Мамченко

