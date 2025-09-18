В ході тестування Мінцифри е-нотаріату дані про довіреності, заповіти і супровідні документи потрапили у вільний доступ — НПУ заявила про порушення нотаріальної таємниці

Очільник Мінцифри Михайло Федоров тестує систему е-нотаріату, але виявилося, що в тестовій версії у відкритий доступ потрапили дані про довіреності, заповіти та супровідні документи – у НПУ заявили, що витік інформації зі Спадкового реєстру грубо порушує права громадян на збереження таємниці заповіту та створює реальні ризики неправомірного доступу до конфіденційних даних.

В ході цифровізації Мінцифрою нотаріату і тестування системи е-нотаріату встановлено факти наявності в тестовій версії скопійованих до певної дати усіх даних про довіреності, заповіти, документи, зареєстровані у Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі. На це звернула увагу очільника Мінцифри Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка Нотаріальна палата України.

«Це безпрецедентний випадок порушення нотаріальної таємниці, яка суворо захищається статтею 8 Закону «Про нотаріат» та полягає у тому, що тестова (учбова) версія е-нотаріату містить або надає доступи до інформації, яка становить нотаріальну таємницю.

Так, усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам (нотаріусам, які не вчиняли ці нотаріальні дії, працівникам територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, широкому колу осіб, включаючи розробників, донорів, організаторів та технічних працівників).

Вбачається, що тестова (учбова) версія створена на базі копії діючих реєстрів, або ж з доступом до діючих систем.

За таких обставин постає питання правомірності підстав та правових наслідків такого втручання до бази електронних реєстрів, незаконного копіювання з діючих реєстрів інформації, яка становить нотаріальну таємницю, персональних даних, відкриття доступу до них для широкого кола осіб», – підкреслили у Нотаріальній палаті України.

Тестувальники мали доступ до реальної інформації Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей без жодних обмежень, тестували, покладаючись на повідомлення, розміщені на сайті ДП «НАІС».

НПУ, як професійна самоврядна організація, що представляє та захищає інтереси не тільки нотаріусів, але й фізичних і юридичних осіб, не може залишатися осторонь цих фактів і просить зупинити тестування системи е-нотаріату для перевірки наведеної інформації та вжиття заходів щодо усунення незаконного доступу до відомостей та інших документів громадян про заповіти та довіреності, що становлять нотаріальну таємницю, їх несанкціонованого копіювання, трафіку чи поширення за межі діючих реєстрів через учбову версію е-нотаріату.

Окремо НПУ звернула увагу, що до тестової системи е-notariat.edu.nais.gov.ua були скопійовані справжні дані про посвідчені заповіти.

«Це грубо порушує: статтю 1255 Цивільного кодексу України щодо таємниці заповіту, зокрема заборону розголошення відомостей про факт його складення; статтю 8 Закону України «Про нотаріат» щодо обов'язку збереження нотаріальної таємниці; Положення про Спадковий реєстр, затверджене наказом Міністерства юстиції України №1810/5 від 07.07.2011, яке визначає порядок отримання відомостей зі Спадкового реєстру.

Такий витік інформації зі Спадкового реєстру грубо порушує права громадян на збереження таємниці заповіту та створює реальні ризики неправомірного доступу до конфіденційних даних.

НПУ просить також надати інформацію, на якій підставі були скопійовані або розміщені відомості діючих Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру в учбовій версії е-нотаріату та повідомити про заходи щодо знищення таких копій», зазначили у Палаті.

Нагадаємо, за словами Михайла Федорова, з 3 до 30 вересня 2025 року система проходитиме навчально-тестовий етап, під час якого нотаріуси матимуть змогу протестувати її та залишити свої відгуки.

Також Верховна Рада 18 вересня прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком людини і перетином нею кордону – до сплати нею податків і наявності у неї авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень тощо.

Автор: Наталя Мамченко

