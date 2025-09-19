Практика судов
Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

14:06, 19 сентября 2025
В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.
Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ
Перенос информации из Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата, программного продукта, который не внедрен в промышленную эксплуатацию, содержит признаки нарушения нотариальной тайны. На это указала Нотариальная палата Украины, которая выразила правовую позицию относительно разграничения работы нотариусов в промышленной среде и тестовой среде.

Напомним, ранее НПУ обратила внимание, что в ходе цифровизации нотариата Министерством цифровой трансформации и тестирования системы е-нотариата установлены факты наличия в тестовой версии скопированных до определенной даты всех данных о доверенностях, завещаниях, документах, зарегистрированных в Едином реестре доверенностей и Наследственном реестре. «Так, все доверенности, все завещания, которые были внесены в указанные реестры до определенной даты, стали доступны всем тестировщикам (нотариусам, которые не совершали эти нотариальные действия, работникам территориальных органов, которые привлечены к тестированию системы или занимаются организацией тестирования, широкому кругу лиц, включая разработчиков, доноров, организаторов и технических работников)», — отметили в НПУ.

В ответ Минюст подчеркнул, что «доступ к системе е-нотариат имеют исключительно действующие авторизованные нотариусы, которые работают с реестрами в своей ежедневной деятельности», и напомнили, что «обязанность сохранения нотариальной тайны действует для нотариусов независимо от того, идет речь о промышленной или тестовой среде».

Однако 19 сентября НПУ отметила, что необходимо разграничивать и отличать совершение нотариусом нотариальных действий и работу в связи с этим в вышеуказанных электронных реестрах от тестирования программного продукта, не внедренного в промышленную эксплуатацию, а также тестирование программного продукта от обучения в базах данных, которые имеют официальный статус электронных реестров.

Так, Палата указала, что на тестирование программного продукта, не внедренного в промышленную эксплуатацию, и лиц, которые к этому привлечены, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны, предусмотренная статьей 8 Закона «О нотариате». «Однако нотариусы, которые тестировали систему, несмотря на отсутствие такой обязанности, всегда защищали, защищают и будут защищать нотариальную тайну», — добавили в НПУ.

Кроме того, там указали, что «перенос (копирование) информации из Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата, программного продукта, который не внедрен в промышленную эксплуатацию, содержит признаки нарушения нотариальной тайны, несанкционированного использования (распространения) информации вышеуказанных электронных реестров».

«При предоставлении доступа к тестовой среде нотариусов не предупредили, что имеющаяся там информация является реальной, не были внесены изменения в соответствующее законодательство для распространения режима нотариальной тайны на информацию в тестовой среде и не была изменена регламентированная процедура и случаи доступа к информации о реальных завещаниях, доверенностях, сведениях действующих вышеуказанных электронных реестров. Таким образом, поскольку режим нотариальной тайны не распространяется на тестовую среду, в тестовой среде не может быть информации, содержащей нотариальную тайну», — добавили в НПУ.

Автор: Наталя Мамченко

