На оплату праці одного члена Вищої ради правосуддя потрібно більше 327 тисяч грн на місяць – розрахунок

08:32, 9 жовтня 2025
Комітет Верховної Ради з питань правової політики передав бюджетному комітету пропозиції щодо збільшення видатків на судову владу у законопроекті 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.

Додаткова потреба Вищої ради правосуддя (ВРП), яку не врахував Мінфін на наступний рік, становить 64 млн грн, з яких 38,77 млн грн видатки на оплату праці та ще 6,63 млн грн видатки для сплати ЄСВ (нарахування на фонд оплати праці).

Також у розрахунках наводиться потреба щодо оплати праці членів ВРП з розрахунку 20 членів.

Як зазначено у таблиці, середня зарплата на одну особу члена ВРП складає 327,2 тисячі грн.

Загальний фонд оплати праці на 20 членів ВРП має складати 82,32 млн грн. Тобто, 343 тисячі грн на місяць для одного члена Вищої ради правосуддя, якщо розбити цю суму на 12 місяців.

Також у таблиці вказано, що середня зарплата на одну особу:

  • у патронатній службі ВРП складає 71,4 тисячі грн,
  • дисциплінарного інспектора – 86,2 тисячі грн,
  • державного службовця ВРП – 61,1 тисяча грн,
  • працівника, який виконує функції з обслуговування у ВРП – 35,6 тисяч грн.

Додатково ВРП потрібно 38,77 млн грн у 2026 році, оскільки у проекті бюджету на наступний рік наразі не забезпечені видатки для виплати премій, допомоги на оздоровлення працівникам патронатних служб тощо.

Нижче наводимо пропозиції Вищої ради правосуддя до проекту бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

