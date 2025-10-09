На оплату труда одного члена Высшего совета правосудия нужно более 327 тысяч грн в месяц – расчет

Как следует из расчета потребностей, средняя зарплата члена ВСП составляет 327,2 тысячи грн, в патронатной службе – 71,4 тысячи, дисциплинарного инспектора – 86,2 тысячи, госслужащего ВСП – 61,1 тысячи грн, а работника, выполняющего функции по обслуживанию в ВСП – 35,6 тысячи грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики передал бюджетному комитету предложения относительно увеличения расходов на судебную власть в законопроекте 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

Дополнительная потребность Высшего совета правосудия (ВСП), которую не учел Минфин на следующий год, составляет 64 млн грн, из которых 38,77 млн грн – расходы на оплату труда и еще 6,63 млн грн – расходы для уплаты ЕСВ (начисления на фонд оплаты труда).

Также в расчетах приводится потребность по оплате труда членов ВСП из расчета 20 членов.

Как указано в таблице, средняя зарплата на одного члена ВСП составляет 327,2 тысячи грн. Общий фонд оплаты труда на 20 членов ВСП должен составлять 82,32 млн грн. То есть, 343 тысячи грн в месяц для одного члена Высшего совета правосудия, если разбить эту сумму на 12 месяцев.

Также в таблице указано, что средняя зарплата на одного человека:

в патронатной службе ВСП составляет 71,4 тысячи грн,

дисциплинарного инспектора – 86,2 тысячи грн,

государственного служащего ВСП – 61,1 тысячи грн,

работника, выполняющего функции по обслуживанию в ВСП – 35,6 тысячи грн.

Дополнительно ВСП требуется 38,77 млн грн в 2026 году, поскольку в проекте бюджета на следующий год пока не обеспечены расходы для выплаты премий, пособия на оздоровление работникам патронатных служб и т.д.

Ниже приводим предложения Высшего совета правосудия к проекту бюджета.

Автор: Наталя Мамченко

