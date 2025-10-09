На оплату труда одного члена Высшего совета правосудия нужно более 327 тысяч грн в месяц – расчет

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики передал бюджетному комитету предложения относительно увеличения расходов на судебную власть в законопроекте 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.
Дополнительная потребность Высшего совета правосудия (ВСП), которую не учел Минфин на следующий год, составляет 64 млн грн, из которых 38,77 млн грн – расходы на оплату труда и еще 6,63 млн грн – расходы для уплаты ЕСВ (начисления на фонд оплаты труда).
Также в расчетах приводится потребность по оплате труда членов ВСП из расчета 20 членов.
Как указано в таблице, средняя зарплата на одного члена ВСП составляет 327,2 тысячи грн. Общий фонд оплаты труда на 20 членов ВСП должен составлять 82,32 млн грн. То есть, 343 тысячи грн в месяц для одного члена Высшего совета правосудия, если разбить эту сумму на 12 месяцев.
Также в таблице указано, что средняя зарплата на одного человека:
Дополнительно ВСП требуется 38,77 млн грн в 2026 году, поскольку в проекте бюджета на следующий год пока не обеспечены расходы для выплаты премий, пособия на оздоровление работникам патронатных служб и т.д.
Ниже приводим предложения Высшего совета правосудия к проекту бюджета.
Автор: Наталя Мамченко
