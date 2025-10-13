Кабмін вніс зміни до порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Уряд дозволив органам влади внести свої нормативно-правові акти до Реєстру «заднім числом».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд постановою №1273 вніс зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, який було затверджено ще в 2001 році.

Так, уряд дозволив окремим органам влади внести свої нормативно-правові акти до цього Реєстру «заднім числом».

Порядок доповнено нормою про те, що органи державної влади, нормативно-правові акти яких не включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, можуть протягом 6 місяців звернутися до Міністерства юстиції та надати в установленому порядку для включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексти чинних нормативно-правових актів (з усіма змінами), прийняті зазначеними суб’єктами нормотворення до набрання чинності цією постановою.

Нагадаємо, п. 6 Порядку нині передбачає, що до Реєстру включаються нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), - опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради У, укази і розпорядження Президента, декрети, постанови і розпорядження Кабміну, рішення і висновки КСУ, зареєстровані в Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, незареєстровані акти органів державної влади, які підлягають включенню до Реєстру відповідно до законодавства, Нацбанку, нормативно-правові акти, видані (прийняті) НКЦПФР на виконання Закону «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», а також міжнародні договори України.

Новими змінами передбачено, що нормативно-правові акти інших органів державної влади (які не перелічені в п. 6 чинного порядку), прийняті такими суб’єктами нормотворення відповідно до закону, можуть бути включені до Реєстру за зверненням таких суб’єктів.

Також встановлено, що ці органи державної влади протягом 3 робочих днів з дня прийняття нормативно-правового акта (змін до нього або визнання його таким, що втратив чинність, тощо) направляють супровідним листом до Мін’юсту копію такого акта, засвідчену в установленому законодавством порядку. Відповідальними за автентичність текстів таких нормативно-правових актів їх оригіналам є зазначені суб’єкти нормотворення.

Слід зазначити, що півтора роки тому, 29 березня 2024 року, Кабмін постановою №359 затвердив нову редакцію порядку ведення Реєстру постановою «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, доступу до нього та користування ним.

Як писала «Судово-юридична газета», цією постановою уряд вирішив нарешті передати адміністрування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, включно з функціями збереження даних і захисту їх від руйнування, з рук приватної компанії («Ліги») до держави.

Втім, постанова №359 набуде чинності лише разом із законом про правотворчу діяльність. А закон про правотворчу діяльність, в свою чергу, буде введений в дію після завершення воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.