Кабмин внес изменения в порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство разрешило органам власти внести свои нормативно-правовые акты в Реестр «задним числом».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство постановлением №1273 внесло изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов и пользования им, который был утвержден еще в 2001 году.

Так, правительство разрешило отдельным органам власти внести свои нормативно-правовые акты в этот Реестр «задним числом».

Порядок дополнен нормой о том, что органы государственной власти, нормативно-правовые акты которых не включены в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов, могут в течение 6 месяцев обратиться в Министерство юстиции и предоставить в установленном порядке для включения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов тексты действующих нормативно-правовых актов (со всеми изменениями), принятые указанными субъектами нормотворчества до вступления в силу этого постановления.

Напомним, п. 6 Порядка сейчас предусматривает, что в Реестр включаются нормативно-правовые акты, изданные начиная со дня принятия Акта провозглашения независимости Украины (24 августа 1991 г.), – опубликованные и неопубликованные, в том числе с ограничительными грифами, законы Украины, постановления Верховной Рады, указы и распоряжения Президента, декреты, постановления и распоряжения Кабмина, решения и заключения КСУ, зарегистрированные в Минюсте нормативно-правовые акты министерств, других центральных органов исполнительной власти, а также других органов, акты которых в соответствии с законодательством подлежат государственной регистрации, незарегистрированные акты органов государственной власти, подлежащие включению в Реестр в соответствии с законодательством, Нацбанка, нормативно-правовые акты, изданные (принятые) НКЦБФР во исполнение Закона «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», а также международные договоры Украины.

Новыми изменениями предусмотрено, что нормативно-правовые акты других органов государственной власти (которые не перечислены в п. 6 действующего порядка), принятые такими субъектами нормотворчества в соответствии с законом, могут быть включены в Реестр по обращению таких субъектов.

Также установлено, что эти органы государственной власти в течение 3 рабочих дней со дня принятия нормативно-правового акта (изменений к нему или признания его утратившим силу и т. п.) направляют сопроводительным письмом в Минюст копию такого акта, заверенную в установленном законодательством порядке. Ответственность за аутентичность текстов таких нормативно-правовых актов их оригиналам несут указанные субъекты нормотворчества.

Следует отметить, что полтора года назад, 29 марта 2024 года, Кабмин постановлением №359 утвердил новую редакцию порядка ведения Реестра постановлением «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, доступа к нему и пользования им».

Как писала «Судебно-юридическая газета», этим постановлением правительство решило наконец передать администрирование Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, включая функции сохранения данных и защиты их от разрушения, из рук частной компании («Лиги») государству.

Впрочем, постановление №359 вступит в силу только вместе с законом о правотворческой деятельности. А закон о правотворческой деятельности, в свою очередь, будет введен в действие после завершения военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.