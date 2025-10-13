Член Комітету з нацбезпеки Федієнко вирішив зібрати відгуки щодо роботи ТЦК — зокрема стосовно утримання в ТЦК без засобів звʼязку

Яких реформ бракує ТЦК та СП – член Комітету ВР з нацбезпеки вирішив зібрати відгуки про роботу ТЦК.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Олександр Федієнко вирішив зібрати відгуки стосовно роботи ТЦК.

«До уваги працівників/працівниць (в ТЦК не тільки військові працюють), також до уваги військових які проходять службу в ТЦК. А також громадянське суспільство. Збираю вашу думку, статистику, щодо реальної роботи в ТЦК. Розумію, що суспільство через деяких діячів бусифікаторів ненавидить ТЦК та СП, але статистика та інформація потрібна, тому пишіть в особисті, я все читаю», зазначив Федієнко.

За його словами, планується провести обговорення роботи в ТЦК.

Зокрема, як пояснив Олександр Федієнко, теми наступні:

утримання в ТЦК та СП без засобів звʼязку

наявність права на відстрочку, але прострочені документи.

який відсоток співробітників, які повернулися з фронту, працюють в ТЦК та СП

як правильним вісвітлювати роботу ТЦК та СП під час війни

яких реформ бракує ТЦК та СП

чи треба перетворити ТЦК та СП на цивільні органи.

Нагадаємо, нещодавно народні депутати ухвалили в цілому закон про тимчасове бронювання на критично важливих підприємствах військовозобов’язаних (законопроект 13335), у яких:

відсутні або оформлено неналежним чином військово-облікові документи,

та/або які не перебувають на військовому обліку,

та/або які не уточнили персональні дані,

та/або які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Водночас, як проаналізувала «Судово-юридична газета», при підготовці законопроекту до другого читання законодавці вирішили додати норму, відповідно до якої «бронювання таких військовозобов’язаних працівників не звільняє їх від встановленої законом відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Нагадаємо, що законом встановлюється адміністративна та кримінальна відповідальність за таке порушення.

Відповідальність за порушення законодавства про військовий облік передбачена не лише Кодексом про адміністративні правопорушення (КУпАП), коли можна «відбутися» хоч і немаленьким, але адміністративним штрафом від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, але й Кримінальним кодексом. І у КК вже зовсім інше покарання.

Так, крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, карається штрафом від 5100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року.

Той факт, що особа буде заброньована на критично важливому підприємстві, не буде автоматично означати, що стосовно неї закриють відповідне кримінальне провадження (якщо воно вже було відкрите).

Яким чином врегулювати таку ситуацію, коли особу візьмуть на роботу, але надалі її будуть кримінально переслідувати – законодавець не передбачив.

Автор: Наталя Мамченко

