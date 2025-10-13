Практика судов
Член Комитета по нацбезопасности Федиенко решил собрать отзывы о работе ТЦК – в частности, касательно содержания в ТЦК без средств связи

11:23, 13 октября 2025
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Александр Федиенко решил собрать отзывы о работе ТЦК.

«К вниманию работников/работниц (в ТЦК не только военные работают), также к вниманию военнослужащих, которые проходят службу в ТЦК. А также гражданское общество. Собираю ваше мнение, статистику, касательно реальной работы в ТЦК. Понимаю, что общество из-за некоторых деятелей-бусификаторов ненавидит ТЦК и СП, но статистика и информация нужна, поэтому пишите в личные сообщения, я все читаю», – отметил Федиенко.

По его словам, планируется провести обсуждение работы ТЦК.

В частности, как пояснил Александр Федиенко, темы следующие:

  • содержание в ТЦК и СП без средств связи
  • наличие права на отсрочку, но просроченные документы.
  • какой процент сотрудников, вернувшихся с фронта, работают в ТЦК и СП
  • как правильно освещать работу ТЦК и СП во время войны
  • каких реформ не хватает ТЦК и СП
  • нужно ли превратить ТЦК и СП в гражданские органы.

Напомним, недавно народные депутаты приняли в целом закон о временном бронировании на критически важных предприятиях военнообязанных (законопроект 13335), у которых:

  • отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы,
  • и/или которые не состоят на воинском учете,
  • и/или которые не уточнили персональные данные,
  • и/или которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В то же время, как проанализировала «Судебно-юридическая газета», при подготовке законопроекта ко второму чтению законодатели решили добавить норму, согласно которой «бронирование таких военнообязанных работников не освобождает их от установленной законом ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации».

Напомним, что законом устанавливается административная и уголовная ответственность за такое нарушение.

Ответственность за нарушение законодательства о воинском учете предусмотрена не только Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), когда можно «отделаться» хоть и немаленьким, но административным штрафом от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн, но и Уголовным кодексом. И в УК уже совсем другое наказание.

Так, кроме статьи 336 Уголовного кодекса, которая регулирует уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, которая предусматривает отдельную уголовную ответственность за уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, наказывается штрафом от 5100 до 8500 грн или исправительными работами на срок до одного года.

Тот факт, что лицо будет забронировано на критически важном предприятии, не будет автоматически означать, что в отношении него закроют соответствующее уголовное производство (если оно уже было открыто).

Каким образом урегулировать такую ситуацию, когда лицо примут на работу, но в дальнейшем его будут уголовно преследовать – законодатель не предусмотрел.

Автор: Наталя Мамченко

Член Комитета по нацбезопасности Федиенко решил собрать отзывы о работе ТЦК – в частности, касательно содержания в ТЦК без средств связи

Каких реформ не хватает ТЦК и СП – член Комитета ВР по нацбезопасности решил собрать отзывы о работе ТЦК.

