Існує загроза блокування рахунків КСУ – у Конституційному Суді попередили, що проект бюджету-2026 не покриває видатки на виконання рішень судів

У проекті бюджету на 2026 рік не передбачено 7,3 млн грн на виконання рішень судів у справі екс-судді КСУ Олександра Касмініна, якого свого часу звільнив своїм указом Президент Володимир Зеленський.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Додаткова потреба Конституційного Суду у видатках на 2026 рік порівняно з тими, що закладені у проекті бюджету (законопроекті 14000), становить 171 млн грн.

Як вказав виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України Олександр Петришин у висновках, спрямованих парламенту, серед іншого, існує загроза блокування рахунків Суду, що унеможливить здійснення КСУ його повноважень.

«Для виконання судового рішення (виконавчий лист Київського окружного адміністративного суду від 13 січня 2025 року №640/20965/22 Суду потрібно 5,5 млн грн та судового рішення (виконавчий лист Київського окружного адміністративного суду від 17 червня 2025 року №640/20965/22) потрібно 1,83 млн грн», зазначено у висновку, який спрямований до членів комітету з питань правової політики.

Справа №640/20965/22 була ініційована за позовом екс-судді КСУ Олександра Касмініна.

Як писала «Судово-юридична газета», Велика Палата Верховного Суду 19 жовтня 2023 року залишила у силі рішення Касаційного адміністративного суду у складі ВС, який скасував Указ Президента Володимира Зеленського про фактичне звільнення суддів Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року Володимир Зеленський своїм указом скасував Укази Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Володимир Зеленський тоді пояснив це «аудитом указів Віктора Януковича».

Отже, цих суддів КСУ фактично було звільнено з посад.

Однак, 27 жовтня 2022 року, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду Людмили Єресько, Мирослави Білак, Андрія Жука, Андрія Загороднюка, Жанни Мельник-Томенко скасував указ Президента Володимира Зеленського про звільнення судді КСУ Олександра Касмініна (справа №П/9901/97/21). ВП ВС залишила це рішення в силі.

Відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабміну від 3 серпня 2011 року № 845, Суд щомісяця інформує Державну казначейську службу України про вжиті заходи для забезпечення виконання цих рішень.

На розгляді в судах перебувають ще 12 справ (на 9,34 млн грн).

«У разі задоволення судом останньої інстанції вимог позивачів Суд не матиме джерел для покриття таких значних сум видатків і за надходження відповідних виконавчих листів до Державної казначейської служби України рахунки Суду будуть заблоковані.

Прошу Вас зважити на те, що визначені у проекті Закону 14000 бюджетні призначення Суду ускладнять здійснення органом конституційної юрисдикції своїх повноважень, а в деяких аспектах створять ризики безспірного списання коштів, що призведе до блокування діяльності Суду», йдеться у висновку КСУ щодо проекту бюджету.

Крім того, як вказано у висновку, що підписав Олександр Петришин, у законопроекті 14000 не визначено розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовують для визначення базового розміру посадового окладу судді, а зазначено, що він застосовується на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року.

«З огляду на ризики, зумовлені правовою невизначеністю цього питання, Секретаріат Суду розрахував імовірну додаткову потребу у видатках на збільшення винагороди суддів Суду з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2026 рік – 3328 грн», зазначає виконувач обов’язків.

Крім того, у статті 30 законопроекту 14000, як і в поточному році, установлено розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску – 20 розмірів мінімальної заробітної плати, що зумовило дефіцит бюджетних призначень за цією статтею витрат у поточному році. Також у додатковій потребі враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати із 8000 грн до 8 647 грн.

Нижче наводимо висновок КСУ стосовно проекту бюджету-2026.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.