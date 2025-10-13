Существует угроза блокирования счетов КСУ – в Конституционном Суде предупредили, что проект бюджета-2026 не покрывает расходы на выполнение решений судов

В проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено 7,3 млн грн на выполнение решений судов по делу экс-судьи КСУ Александра Касминина, которого в свое время уволил своим указом Президент Владимир Зеленский.

Дополнительная потребность Конституционного Суда в расходах на 2026 год по сравнению с теми, что заложены в проекте бюджета (законопроект 14000), составляет 171 млн грн.

Как указал исполняющий обязанности главы Конституционного Суда Украины Александр Петришин в выводах, направленных парламенту, среди прочего, существует угроза блокирования счетов Суда, что сделает невозможным осуществление КСУ его полномочий.

«Для выполнения судебного решения (исполнительный лист Киевского окружного административного суда от 13 января 2025 года №640/20965/22) Суду требуется 5,5 млн грн и судебного решения (исполнительный лист Киевского окружного административного суда от 17 июня 2025 года №640/20965/22) требуется 1,83 млн грн», – указано в заключении, которое направлено членам комитета по вопросам правовой политики.

Дело №640/20965/22 было инициировано по иску экс-судьи КСУ Александра Касминина.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда 19 октября 2023 года оставила в силе решение Кассационного административного суда в составе ВС, который отменил Указ Президента Владимира Зеленского о фактическом увольнении судей Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Напомним, 27 марта 2021 года Владимир Зеленский своим указом отменил Указы Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Владимир Зеленский тогда объяснил это «аудитом указов Виктора Януковича».

Следовательно, эти судьи КСУ фактически были уволены с должностей.

Однако, 27 октября 2022 года, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда Людмилы Ересько, Мирославы Билак, Андрея Жука, Андрея Загороднюка, Жанны Мельник-Томенко отменил указ Президента Владимира Зеленского об увольнении судьи КСУ Александра Касминина (дело №П/9901/97/21). БП ВС оставила это решение в силе.

В соответствии с Порядком исполнения решений о взыскании средств государственного и местных бюджетов или должников, утвержденным постановлением Кабмина от 3 августа 2011 года № 845, Суд ежемесячно информирует Государственную казначейскую службу Украины о принятых мерах для обеспечения исполнения этих решений.

На рассмотрении в судах находятся еще 12 дел (на 9,34 млн грн).

«В случае удовлетворения судом последней инстанции требований истцов Суд не будет иметь источников для покрытия таких значительных сумм расходов и при поступлении соответствующих исполнительных листов в Государственную казначейскую службу Украины счета Суда будут заблокированы.

Прошу Вас учесть, что определенные в проекте Закона 14000 бюджетные назначения Суда усложнят осуществление органом конституционной юрисдикции своих полномочий, а в некоторых аспектах создадут риски бесспорного списания средств, что приведет к блокированию деятельности Суда», – говорится в заключении КСУ по проекту бюджета.

Кроме того, как указано в заключении, которое подписал Александр Петришин, в законопроекте 14000 не определен размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, а указано, что он применяется на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года.

«Учитывая риски, обусловленные правовой неопределенностью этого вопроса, Секретариат Суда рассчитал вероятную дополнительную потребность в расходах на увеличение вознаграждения судей Суда с учетом прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 2026 год – 3328 грн», – отмечает исполняющий обязанности.

Кроме того, в статье 30 законопроекта 14000, как и в текущем году, установлен размер максимальной величины базы начисления единого взноса – 20 размеров минимальной заработной платы, что обусловило дефицит бюджетных назначений по этой статье расходов в текущем году. Также в дополнительной потребности учтено повышение размера минимальной заработной платы с 8000 грн до 8 647 грн.

Ниже приводим заключение КСУ относительно проекта бюджета-2026.

Автор: Наталя Мамченко

