До участі у конкурсі на посаду судді КСУ за квотою Президента допустили 7 осіб: список

Комісія назвала імена кандидатів, яких допустила до участі у конкурсі на посаду судді КСУ за квотою Президента.

3 травня відбулося засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

За результатами розгляду документів, поданих особами, яким конкурсна комісія відповідно до абзацу 2 частини другої статті 106 Закону України «Про Конституційний Суд України'' надала додатковий строк до 30 квітня 2024 року для подання та виправлення відповідних документів, вирішила визнати такими, що відповідають визначеним Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді Конституційного Суду України, та допустити до участі у конкурсному відборі таких осіб:

ГУЦУ-БІДЕНКО Володимир Гаврилович,

КАМІНСЬКА Наталія Василівна,

КРАСОВСЬКИЙ Костянтин Юрійович,

КУЯН Ірина Анатоліївна,

НОВІКОВА Тамара Вадимівна,

РОМАНЕНКО Людмила Миколаївна,

РУБАНЕЦЬ Артем Олександрович.

Раніше ми писали, що на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради оголосять нові конкурси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.