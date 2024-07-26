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Судді КГС ВС долучилися до обговорення актуальних питань щодо реформування конкурентного законодавства

20:06, 26 липня 2024
Під час заходу обговорили основні зміни, що плануються на другому етапі реформування конкурентного законодавства України.
Судді КГС ВС долучилися до обговорення актуальних питань щодо реформування конкурентного законодавства
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Другий етап реформування конкурентного законодавства України є важливим кроком гармонізації законодавства про захист економічної конкуренції з нормами права Європейського Союзу з метою зміцнення інституційної спроможності Антимонопольного комітету України в забезпеченні чесної конкуренції та рівних правил для всіх учасників ринку.

На цьому наголошувалося під час презентації другого етапу реформування конкурентного законодавства, участь у якому взяли голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач і секретар судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності‚ а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством КГС ВС Ігор Бенедисюк.

Спікери поінформували учасників заходу, що господарська юрисдикція, з огляду на розвитку конкуренції та товарних ринків для сталого розвитку економіки, вже багато років поспіль іде шляхом спеціалізації розгляду відповідних справ. Зокрема, в Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду на підставі закону створена та діє спеціалізована палата з розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством.

Лариса Рогач та Ігор Бенедисюк висловили готовність господарських судів до продовження співпраці в межах реформи конкурентного законодавства України. Адже саме суд забезпечує захист прав і законних інтересів осіб, які були порушені внаслідок обмеження конкуренції, здійснює судовий контроль за застосуванням законодавства та правомірністю рішень органів Антимонопольного комітету України, а судова практика у розвитку конкуренційного права відіграє надзвичайно важливу роль як у Європейському Союзі, так і в нашій державі.  Вони відзначили позитивний досвід співробітництва щодо модифікації чинного законодавства у зв’язку з наданням судом попереднього дозволу на проведення перевірок. Також доповідачі висловили готовність продовжувати співпрацю у цьому напрямку всіх зацікавлених сторін – законодавчої, виконавчої та судової влади – задля імплементації європейських стандартів і для наближення України ще на один крок до Європейського Союзу.

Лариса Рогач зазначила про непоодинокі випадки, коли саме судові рішення усувають прогалини національного законодавства, приміром щодо конкуренції у сфері державних закупівель, виконання вимог органів Антимонопольного комітету України, притягнення до відповідальності пов’язаних осіб у банківській сфері.

Ігор Бенедисюк доповів про результати роботи суду, а саме щодо розгляду спеціалізованою палатою справ, пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, що свідчить, зокрема, про стабільне забезпечення оперативного розгляду касаційних скарг і може характеризувати сталість та єдність судової практики.

Учасники заходу, серед яких були судді, народні депутати України, представники АМКУ, Кабінету Міністрів України, Посольства США та Представництва ЄС в Україні, міжнародні експерти, а також представники Американської торговельної палати, Асоціації правників України, Торгово-промислової палати України, юридичних фірм, конкурентних відомств Канади, Німеччини, Румунії, Польщі Литви, Комітету з конкуренції ОЕСР, обговорили зміни матеріального і процесуального права, нові інструменти правового регулювання, що передбачені проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Антимонопольного комітету України».

Під час зустрічі йшлося про основні зміни, що плануються на другому етапі реформування конкурентного законодавства України. Вони передбачають новації в частині матеріального права, зокрема у сфері антиконкурентних узгоджених дій, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, зловживання більш вигідною переговорною позицією.

Що ж до змін процесуального права, то вони стосуються, зокрема, отримання усних пояснень посадових осіб суб’єктів господарювання, фундаментальних гарантій дотримання прав сторін у справі (слухання, попередні висновки, доступ до інформації), попередніх рішень у справі.

Упровадження нових інструментів правового регулювання відбуватиметься в таких напрямах: заходи з коригування поведінки відповідача, відповідальність пов’язаних осіб, періодичні штрафні платежі.

За словами учасників обговорення, другий етап реформи законодавства про захист економічної конкуренції допоможе зміцнити спроможність АМКУ до ефективного, швидкого та глибшого захисту прав добросовісного бізнесу на чесну конкуренцію. А це сприятиме повоєнному відновленню та залученню інвестицій.

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