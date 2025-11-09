  1. В Україні

В Україні оновили державні будівельні норми у сфері протипожежного захисту

10:01, 9 листопада 2025
Документ оновлює вимоги до проектування та монтажу систем протипожежного захисту будівель.
В Україні оновили державні будівельні норми у сфері протипожежного захисту
Фото: kpb.kyiv.ua
Міністерство розвитку громад та територій України наказом № 1567 затвердило Зміну № 2 до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». Документ оновлює вимоги до проектування та монтажу систем протипожежного захисту будівель, зокрема:

▪️ уточнено класифікацію систем протипожежного захисту: сигналізацію, оповіщення, пожежогасіння, протидимний захист тощо;

▪️ визначено об’єкти, для яких є обов’язковим встановлення кожного виду систем –  житлові будинки, громадські споруди, виробничі та технічні приміщення;

▪️ сформульовано оновлені вимоги до проєктування та монтажу систем протипожежного захисту відповідно до національних стандартів.

Крім того, враховано розроблені фахівцями ДСНС України спільно з профільним науковим інститутом оновлені вимоги щодо обладнання системами пожежогасіння станцій мобільного зв’язку.

«Ми дякуємо фаховій спільноті, всім профільним відомствам та представникам Парламенту, які долучилися до розроблення документа та надали пропозиції під час його підготовки», – зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Зміни набудуть чинності з 1 березня 2026 року і у проектувальників та забудовників буде змога підготуватись до виконання нових вимог.

