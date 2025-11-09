В Украине обновили государственные строительные нормы в сфере противопожарной защиты

Документ обновляет требования к проектированию и монтажу систем противопожарной защиты зданий.

Министерство развития общин и территорий Украины приказом № 1567 утвердило Изменение № 2 к ГСН В.2.5-56:2014 «Системы противопожарной защиты». Документ обновляет требования к проектированию и монтажу систем противопожарной защиты зданий, в частности:

▪️ уточнена классификация систем противопожарной защиты: сигнализация, оповещение, пожаротушение, противодымная защита и др.;

▪️ определены объекты, для которых является обязательной установка каждого вида систем — жилые дома, общественные сооружения, производственные и технические помещения;

▪️ сформулированы обновленные требования к проектированию и монтажу систем противопожарной защиты в соответствии с национальными стандартами.

Кроме того, учтены разработанные специалистами ГСЧС Украины совместно с профильным научным институтом обновленные требования по оснащению системами пожаротушения станций мобильной связи.

«Мы благодарим профессиональное сообщество, все профильные ведомства и представителей парламента, которые присоединились к разработке документа и предоставили предложения во время его подготовки», — отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталия Козловская.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, и у проектировщиков и застройщиков будет возможность подготовиться к выполнению новых требований.

