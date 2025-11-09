Коли податкова може відмовити у взятті на облік самозайнятій особі — роз’яснення

Контролюючий орган відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у низці причин.

Головне управління ДПС у Київській області пояснило, коли податкова може відмовити у взятті на облік самозайнятій особі.

Фізичні особи, які планують провадити незалежну професійну діяльність — адвокати, нотаріуси, аудитори, лікарі, приватні виконавці тощо — повинні пройти процедуру взяття на облік у контролюючому органі. Це обов’язковий крок перед початком роботи, адже лише після реєстрації особа набуває статусу платника податків і може легально здійснювати діяльність.

Основні вимоги законодавства

Відповідно до п.п. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, фізична особа має протягом 10 календарних днів після державної реєстрації діяльності подати до податкової інспекції за місцем проживання:

- заяву за формою № 5-ОПП;

- копію документа, що підтверджує право на здійснення незалежної професійної діяльності (свідоцтво, дозвіл, сертифікат тощо).

Контролюючий орган, отримавши ці документи, перевіряє їх на відповідність вимогам. І якщо виявляє невідповідності — може відмовити у розгляді.

Підстави для відмови

Підпунктом 2 п. 6.7 розд. VI Порядку № 1588 визначено, що контролюючий орган відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:

- наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;

- коли документи подані за неналежним місцем обліку;

- коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;

- коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;

- неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік такої самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік.

