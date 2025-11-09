Когда налоговая может отказать во взятии на учет самозанятому лицу — разъяснение

Контролирующий орган отказывает в рассмотрении документов, поданных для постановки на учет лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, по ряду причин.

Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, в каких случаях налоговая может отказать во взятии на учет самозанятому лицу.

Физические лица, которые планируют осуществлять независимую профессиональную деятельность — адвокаты, нотариусы, аудиторы, врачи, частные исполнители и другие, — должны пройти процедуру постановки на учет в контролирующем органе. Это обязательный шаг перед началом работы, ведь только после регистрации лицо получает статус налогоплательщика и может легально осуществлять деятельность.

Основные требования законодательства

Согласно п.п. 1 п. 6.7 разд. VI Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588, физическое лицо обязано в течение 10 календарных дней после государственной регистрации деятельности подать в налоговую инспекцию по месту проживания:

заявление по форме № 5-ОПП;

копию документа, подтверждающего право на осуществление независимой профессиональной деятельности (свидетельство, разрешение, сертификат и т.п.).

Контролирующий орган, получив эти документы, проверяет их на соответствие установленным требованиям. Если выявлены несоответствия — может отказать в рассмотрении.

Основания для отказа

Подпунктом 2 п. 6.7 разд. VI Порядка № 1588 установлено, что контролирующий орган отказывает в рассмотрении документов, поданных для постановки на учет лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, в случаях:

наличия ограничений на осуществление независимой профессиональной деятельности, установленных законодательством;

если документы поданы не по месту учета;

если документы не соответствуют установленным требованиям, поданы не в полном объеме или если сведения, указанные в разных документах, противоречат друг другу;

если физическое лицо уже состоит на учете как самозанятое;

непредоставления для регистрации лицом, намеренным осуществлять независимую профессиональную деятельность, свидетельства о регистрации или другого документа (разрешения, сертификата и т.п.), подтверждающего право физического лица на осуществление такой деятельности.

После устранения причин, которые стали основанием для отказа во взятии на учет самозанятого лица, физическое лицо может повторно подать документы для постановки на учет.

