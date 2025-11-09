  1. В Украине

Когда налоговая может отказать во взятии на учет самозанятому лицу — разъяснение

10:37, 9 ноября 2025
Контролирующий орган отказывает в рассмотрении документов, поданных для постановки на учет лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, по ряду причин.
Когда налоговая может отказать во взятии на учет самозанятому лицу — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, в каких случаях налоговая может отказать во взятии на учет самозанятому лицу.

Физические лица, которые планируют осуществлять независимую профессиональную деятельность — адвокаты, нотариусы, аудиторы, врачи, частные исполнители и другие, — должны пройти процедуру постановки на учет в контролирующем органе. Это обязательный шаг перед началом работы, ведь только после регистрации лицо получает статус налогоплательщика и может легально осуществлять деятельность.

Основные требования законодательства

Согласно п.п. 1 п. 6.7 разд. VI Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588, физическое лицо обязано в течение 10 календарных дней после государственной регистрации деятельности подать в налоговую инспекцию по месту проживания:

  • заявление по форме № 5-ОПП;
  • копию документа, подтверждающего право на осуществление независимой профессиональной деятельности (свидетельство, разрешение, сертификат и т.п.).

Контролирующий орган, получив эти документы, проверяет их на соответствие установленным требованиям. Если выявлены несоответствия — может отказать в рассмотрении.

Основания для отказа

Подпунктом 2 п. 6.7 разд. VI Порядка № 1588 установлено, что контролирующий орган отказывает в рассмотрении документов, поданных для постановки на учет лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, в случаях:

  • наличия ограничений на осуществление независимой профессиональной деятельности, установленных законодательством;
  • если документы поданы не по месту учета;
  • если документы не соответствуют установленным требованиям, поданы не в полном объеме или если сведения, указанные в разных документах, противоречат друг другу;
  • если физическое лицо уже состоит на учете как самозанятое;
  • непредоставления для регистрации лицом, намеренным осуществлять независимую профессиональную деятельность, свидетельства о регистрации или другого документа (разрешения, сертификата и т.п.), подтверждающего право физического лица на осуществление такой деятельности.

После устранения причин, которые стали основанием для отказа во взятии на учет самозанятого лица, физическое лицо может повторно подать документы для постановки на учет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]