У Швеції дрон облив фарбою і липкою рідиною віллу російської делегації

У Швеції невідомий дрон атакував віллу російської торгової делегації поблизу міста Стокгольм. Безпілотний літальний апарат обливши будівлю фарбою та липкою речовиною. Про це повідомило агентство Associated Press.

За словами речника поліції Стокгольма Оли Остерлінга, інцидент стався близько 05:30 8 листопада. Співробітники делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер із фарбою та невідомою речовиною, після чого викликали поліцію.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо.

У поліції також заявили, що взяли зразки речовини для аналізу та відкрили кримінальне провадження за фактом вандалізму.

