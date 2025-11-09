  1. У світі

У Швеції дрон облив фарбою і липкою рідиною віллу російської делегації

10:19, 9 листопада 2025
Дрон скинув на віллу російської делегації контейнер із фарбою та невідомою речовиною.
У Швеції дрон облив фарбою і липкою рідиною віллу російської делегації
Фото: the-express.com
У Швеції невідомий дрон атакував віллу російської торгової делегації поблизу міста Стокгольм. Безпілотний літальний апарат обливши будівлю фарбою та липкою речовиною. Про це повідомило агентство Associated Press.

За словами речника поліції Стокгольма Оли Остерлінга, інцидент стався близько 05:30 8 листопада. Співробітники делегації помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер із фарбою та невідомою речовиною, після чого викликали поліцію.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Хто саме стоїть за атакою, наразі невідомо.

У поліції також заявили, що взяли зразки речовини для аналізу та відкрили кримінальне провадження за фактом вандалізму.

Швеція

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

