В Швеции дрон облил краской и липкой жидкостью виллу российской делегации

Дрон сбросил на виллу российской делегации контейнер с краской и неизвестным веществом.

Фото: the-express.com

В Швеции неизвестный дрон атаковал виллу российской торговой делегации недалеко от города Стокгольм. Беспилотник облил здание краской и липким веществом. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам представителя стокгольмской полиции Олы Остерлинга, инцидент произошел около 05:30 8 ноября. Сотрудники делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил контейнер с краской и неизвестным веществом, после чего вызвали полицию.

В результате происшествия никто не пострадал. Кто именно стоит за атакой, пока неизвестно.

Полиция заявила, что взяла образцы вещества для анализа и открыла уголовное производство по факту вандализма.

