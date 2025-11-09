В Швеции дрон облил краской и липкой жидкостью виллу российской делегации
В Швеции неизвестный дрон атаковал виллу российской торговой делегации недалеко от города Стокгольм. Беспилотник облил здание краской и липким веществом. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По словам представителя стокгольмской полиции Олы Остерлинга, инцидент произошел около 05:30 8 ноября. Сотрудники делегации заметили дрон и увидели, как он сбросил контейнер с краской и неизвестным веществом, после чего вызвали полицию.
В результате происшествия никто не пострадал. Кто именно стоит за атакой, пока неизвестно.
Полиция заявила, что взяла образцы вещества для анализа и открыла уголовное производство по факту вандализма.
