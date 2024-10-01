Судді КСУ долучилися до обговорення питань щодо майбутнього українського конституціоналізму в контексті інтеграції до ЄС, відео

Судді КСУ разом з українськими та міжнародними експертами обговорили найважливіші аспекти розвитку конституційного правосуддя в Україні та його адаптацію до стандартів Європейського Союзу.

Судді Конституційного Суду України 25 вересня взяли участь у VIII Харківському міжнародному юридичному форумі. Цей форум уже став важливою платформою для обміну досвідом між провідними юристами, науковцями, представниками влади та бізнесу з-понад 35-ти країн світу. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Цьогорічна зустріч була зосереджена на найактуальніших проблемах юридичної науки та практики, а також викликах, що постали перед Україною, зокрема, в умовах війни, глобалізації та потребі усунення надмірних юридичних бар’єрів для сталого розвитку.

Під час панельної дискусії на тему «Майбутнє українського конституціоналізму в контексті інтеграції до Європейського Союзу» судді Конституційного Суду України разом з українськими та міжнародними експертами обговорили найважливіші аспекти розвитку конституційного правосуддя в Україні та його адаптацію до стандартів Європейського Союзу. Йшлося, зокрема, про необхідні зміни до Конституції України для відповідності вимогам Європейського Союзу, аналіз змін у правозастосуванні та захисті прав людини відповідно до стандартів ЄС, кращі практики ЄС щодо інституційної реформи та ефективного управління для їх імплементації в Україні.

Судді Конституційного Суду України поділилися своїми поглядами та думками щодо цих питань.

- Віктор Городовенко виступив із доповіддю на тему «Конституційне правосуддя та шлях до ЄС: перспективи та виклики».

- Віктор Колісник представив доповідь «Контури українського конституціоналізму та проблеми організації виборів у повоєнний період».

- Віктор Кичун представив доповідь «Дія рішень Конституційного Суду України у часі».

- Сергій Різник виступив із темою «Право на звернення до Конституційного Суду: від гарантій реалізації до запобіжників зловживання».

Ця панельна дискусія стала важливою платформою для обміну ідеями, досвідом та формування рекомендацій, які сприятимуть подальшому зміцненню демократичних інститутів, захисту прав людини та забезпеченню правовладдя в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.