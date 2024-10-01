Додаткові виплати до Дня захисників та захисниць отримають 59 тисяч киян

КМДА анонсувала виплати для ветеранів до Дня захисників.

До Дня захисників та захисниць, кияни отримають додаткові виплати. Про це повідомив директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслан Світлий в ефірі телеканалу «Київ 24».

Ця одноразова допомога надійде 59 тисячам киян, зокрема, людям з 1, 2 і 3 групами інвалідності, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Також виплати отримають члени родин загиблих захисників.

«Це кияни з 1, 2, 3 групою інвалідності, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. А також члени родин загиблих киян», – зазначив Світлий.

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