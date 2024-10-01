Дополнительные выплаты ко Дню защитников и защитниц получат 59 тысяч киевлян

КГГА анонсировала выплаты для ветеранов ко Дню защитников.

Ко Дню защитников и защитниц, киевляне получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслан Светлый в эфире телеканала «Киев 24».

Эта единовременная помощь поступит 59 тысячам киевлян, в частности, людям с 1, 2 и 3 группами инвалидности, которые принимали участие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также выплаты получат члены семей погибших защитников.

«Это киевляне с 1, 2, 3 группой инвалидности, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. А также члены семей погибших киевлян», - отметил Светлый.

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