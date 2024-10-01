Избран председатель Маневицкого райсуда Волынской области

Председателем суда избран Олег Невар.

Фото: mn.vl.court.gov.ua

В Маневицком районном суде Волынской области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

Решением собрания судей Маневицкого районного суда Волынской области от 27 сентября судья Невар Олег Валентинович с 30 сентября избран председателем Маневицкого районного суда Волынской области.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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