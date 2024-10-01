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Суд оставил в силе приговор оружейнице фильма «Ржавчина» по делу о непредумышленном убийстве украинского оператора Хатчинс

13:26, 1 октября 2024
Анна Гутьеррес-Рид получила 18 месяцев заключения за непредумышленное убийство украинского оператора.
Суд оставил в силе приговор оружейнице фильма «Ржавчина» по делу о непредумышленном убийстве украинского оператора Хатчинс
Источник фото: Variety
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Суд оставил в силе приговор Анне Гутьеррес-Рид, оружейнице фильма «Ржавчина», обвиненной в непредумышленном убийстве украинского оператора Галины Гатчинс. Об этом сообщает Variety.

30 сентября судья решил, что наличие новых, скрытых доказательств не могло бы изменить исход рассмотрения дела. Адвокаты Гутьеррес-Рид просили провести новое судебное разбирательство, утверждая, что сторона обвинения не предоставила суду заключение судебно-медицинской экспертизы и интервью с поставщиком оружия Сетом Кенни. Судья Мэри Марлоу Соммер отметила, что «ответчик не доказал, что существует разумная вероятность того, что, если бы доказательства были доступны, это привело бы к другому вердикту».

Гутьеррес-Рид отбывает 18-месячное заключение за непредумышленное убийство Галины Гатчинс, которое произошло во время съемок фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. На суде в Санта-Фе в феврале сторона обвинения утверждала, что она неправильно обращалась с оружием и не обнаружила боевую пулю перед тем, как зарядить ее в пистолет актера Алека Болдуина.

Хотя Болдуина также обвинили в непредумышленном убийстве, его дело было закрыто в июле после того, как защита доказала, что обвинение не смогло предоставить все необходимые доказательства. Адвокаты Гутьеррес-Рид надеялись, что аналогичный аргумент поможет в ее деле, однако суд оставил предыдущее решение в силе.

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