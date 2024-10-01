Суд залишив у силі вирок зброярці фільму «Іржа» у справі про ненавмисне вбивство української операторки Гатчінс

Ганна Гутьєррес-Рід отримала 18 місяців ув’язнення за ненавмисне вбивство української операторки.

Джерело фото: Variety

Суд залишив у силі вирок Ганні Гутьєррес-Рід, зброярці фільму «Іржа», звинуваченій у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс. Про це повідомляє Variety.

30 вересня суддя вирішив, що наявність нових, прихованих доказів не могла б змінити результат розгляду справи. Адвокати Гутьєррес-Рід просили провести новий судовий розгляд, стверджуючи, що сторона обвинувачення не надала суду висновок судово-медичної експертизи та інтерв'ю з постачальником зброї Сетом Кенні. Суддя Мері Марлоу Соммер зазначила, що «відповідач не довів, що існує розумна ймовірність того, що, якби докази були доступні, це призвело б до іншого вердикту».

Гутьєррес-Рід відбуває 18-місячне ув’язнення за ненавмисне вбивство Галини Гатчінс, яке сталося під час зйомок фільму «Іржа» в жовтні 2021 року. На суді в Санта-Фе в лютому сторона обвинувачення стверджувала, що вона неправильно поводилася зі зброєю і не виявила бойову кулю перед тим, як зарядити її в пістолет актора Алек Болдвіна.

Хоча Болдвіна також звинуватили в ненавмисному вбивстві, його справа була закрита в липні після того, як захист довів, що обвинувачення не змогло надати всі необхідні докази. Адвокати Гутьєррес-Рід сподівалися, що аналогічний аргумент допоможе в її справі, проте суд залишив попереднє рішення в силі.

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