Обрано голову Маневицького райсуду Волинської області

Головою суду обрано Олега Невара.

Фото: mn.vl.court.gov.ua

У Маневицькому районному суді Волинської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Рішенням зборів суддів Маневицького районного суду Волинської області від 27 вересня суддю Невара Олега Валентиновича з 30 вересня обрано головою Маневицького районного суду Волинської області.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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