ВККС оприлюднила тести з історії української державності для кандидатів у ВАКС з правильними відповідями

19:50, 27 серпня 2025
Як зазначили у ВККС, тести разом з відповідями опубліковані, аби кандидати у Антикорупційний суд змогли добре підготуватися
Вища кваліфікаційна комісія суддів України опублікувала тести з історії української державності для кандидатів у Вищий антикорупційний суд з правильними відповідями. 

У ВККС зазначили, що , тести разом з відповідями опубліковані, аби кандидати у Антикорупційний суд змогли добре підготуватися.

"Відповідно до рішення Комісії від 27 серпня 2025 року № 163/зп-25, з метою належної підготовки до кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, в межах конкурсу, оголошеного 3 червня 2025 року, на офіційному вебсайті Комісії оприлюднено перелік основ тестових запитань з історії української державності з правильними відповідями", - повідомили у ВККС.

Нижче представлені тести з історії української державності  з правильними відповідями.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів розповіла нові деталі конкурсу до Вищого антикорупційного суду. На 23 вакантні посади суддів подали документи 205 осіб.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
