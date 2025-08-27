ВККС оприлюднила тести з історії української державності для кандидатів у ВАКС з правильними відповідями

Як зазначили у ВККС, тести разом з відповідями опубліковані, аби кандидати у Антикорупційний суд змогли добре підготуватися

Вища кваліфікаційна комісія суддів України опублікувала тести з історії української державності для кандидатів у Вищий антикорупційний суд з правильними відповідями.

"Відповідно до рішення Комісії від 27 серпня 2025 року № 163/зп-25, з метою належної підготовки до кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати, в межах конкурсу, оголошеного 3 червня 2025 року, на офіційному вебсайті Комісії оприлюднено перелік основ тестових запитань з історії української державності з правильними відповідями", - повідомили у ВККС.

Нижче представлені тести з історії української державності з правильними відповідями.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів розповіла нові деталі конкурсу до Вищого антикорупційного суду. На 23 вакантні посади суддів подали документи 205 осіб.

