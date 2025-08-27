ВККС обнародовала тесты по истории украинской государственности для кандидатов в ВАКС с правильными ответами

Как отметили в ВККС, тесты вместе с ответами опубликованы, чтобы кандидаты в Антикоррупционный суд смогли хорошо подготовиться.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала тесты по истории украинской государственности для кандидатов в Высший антикоррупционный суд с правильными ответами.

В ВККС отметили, что тесты вместе с ответами опубликованы, чтобы кандидаты в Антикоррупционный суд смогли хорошо подготовиться.

"В соответствии с решением Комиссии от 27 августа 2025 года № 163/ЗП-25, с целью надлежащей подготовки к квалификационному экзамену кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, в частности его Апелляционной палаты, в рамках конкурса, объявленного 3 июня 2025 года, на официальном сайте. государственности с правильными ответами", - сообщили в ВККС.

Ниже представлены тесты по истории украинской государственности с правильными ответами.

