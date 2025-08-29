Практика судів
Соняхи, що зростають із пам’яті: у Дніпропетровському окружному адміністративному суді вшанували пам’ять захисників України

19:15, 29 серпня 2025
У Дніпропетровському окружному адмінсуді вшанували загиблих героїв та згадали трагедію Іловайська.
Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд
29 серпня у Дніпропетровському окружному адміністративному суді відбувся захід до Дня пам’яті захисників України, які віддали своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави.

На початку присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання. Судді та працівники апарату суду висловили глибоку вдячність захисникам за їхню мужність і незламність. Саме завдяки їхній жертовності над нами майорить лише синьо-жовтий прапор, а ми маємо змогу працювати, жити і наближати перемогу України.

Суддя-спікер Надія Сліпець підготувала та презентувала колективу суду матеріали про героїчний шлях українських воїнів та події Іловайського котла — трагедію, яка стала символом і болю, і величі українського духу.

Особливо зворушливим моментом стала зустріч із військовослужбовцями, учасниками добровольчого батальйону «Дніпро-1», які у 2014 році пройшли крізь пекельні бої під Іловайськом. Їхні слова — це жива історія, свідчення про непохитну силу українських воїнів та нагадування про високу ціну свободи, яку сплачує наш народ у боротьбі з російською агресією.

 

Захід у суді став не лише даниною пам’яті тим, хто не повернувся з поля бою, а й закликом до єдності та віри в перемогу.

Давайте разом згадаємо подвиг героїв і ті трагічні події, що стали болем усієї нації, та вшануємо пам’ять воїнів, які від 2014 року і донині боронять нашу землю від ворога. До Вашої уваги презентаційний матеріал, що відтворює хронологію подій та розповідає про героїзм українських захисників.

Фото: Дніпропетровський окружний адміністративний суд

