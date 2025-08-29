Практика судов
Подсолнухи, растущие из памяти: в Днепропетровском окружном административном суде почтили память защитников Украины

19:15, 29 августа 2025
В Днепропетровском окружном админсуде почтили погибших героев и вспомнили трагедию Иловайска.
Фото: Днепропетровский окружной административный суд
29 августа в Днепропетровском окружном административном суде состоялось мероприятие ко Дню памяти защитников Украины, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства.

В начале присутствующие почтили память павших минутой молчания. Судьи и работники аппарата суда выразили глубокую благодарность защитникам за их мужество и несокрушимость. Именно благодаря их самопожертвованию над нами развевается только сине-желтый флаг, а мы имеем возможность работать, жить и приближать победу Украины.

 

Судья-спикер Надежда Слипец подготовила и представила коллективу суда материалы о героическом пути украинских воинов и событиях Иловайского котла — трагедии, которая стала символом и боли, и величия украинского духа.

Особенно трогательным моментом стала встреча с военнослужащими, участниками добровольческого батальона «Днепр-1», которые в 2014 году прошли через адские бои под Иловайском. Их слова — это живая история, свидетельство о непоколебимой силе украинских воинов и напоминание о высокой цене свободы, которую платит наш народ в борьбе с российской агрессией.

Мероприятие в суде стало не только данью памяти тем, кто не вернулся с поля боя, но и призывом к единству и вере в победу.

 

Давайте вместе вспомним подвиг героев и те трагические события, которые стали болью всей нации, и почтим память воинов, которые с 2014 года и по сей день защищают нашу землю от врага. Вашему вниманию представляется презентационный материал, воспроизводящий хронологию событий и рассказывающий о героизме украинских защитников.

Фото: Днепропетровский окружной административный суд

