ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей за 17 вересня

Як відомо, з 9 до 17 вересня стосовно 4 842 учасників проводилося тестування когнітивних здібностей як третій етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

ВККС встановила кодовані результати тестування за 17 вересня стосовно 453 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 116 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 337 осіб:

від 33 до 40 балів – 193 особи;

від 40 до 50 балів – 135 осіб;

більше 50 балів – 9 осіб.

До четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного місцевого суду) допускатимуться за рейтингом учасники, які набрали бал, не нижче 55 відсотків максимально можливого бала, у кількості не більше:

- 2 800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого загального суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», за результати тестування когнітивних здібностей 4 826 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 1 302 особи;

2) набрали мінімально допустимий бал – 3 524 особи:

від 33 до 40 балів – 2 062 особи;

від 40 до 50 балів – 1 398 осіб;

більше 50 балів – 64 особи.

Кодовані результати тестування за 17 вересня:

Всі кодовані результати тестування когнітивних здібностей:

