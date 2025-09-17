ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 17 сентября

ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования за 17 сентября относительно 453 человек.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников проводилося тестирование когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования за 17 сентября относительно 453 человек:

не набрали минимально допустимого балла — 116 человек; набрали минимально допустимый балл — 337 человек:

от 33 до 40 баллов — 193 человека;

от 40 до 50 баллов — 135 человек;

более 50 баллов — 9 человек.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) будут допущены по рейтингу участники, которые набрали балл не ниже 55% максимально возможного, в количестве не более:

2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный общий суд;

400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный административный суд;

400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», по результатам тестирования когнитивных способностей 4 826 человек:

не набрали минимально допустимого балла — 1 302 человека; набрали минимально допустимый балл — 3 524 человека:

от 33 до 40 баллов — 2 062 человека;

от 40 до 50 баллов — 1 398 человек;

более 50 баллов — 64 человека.

Кодированные результаты тестирования за 17 сентября:

Все кодированные результаты тестирования когнитивных способностей:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.