ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 17 сентября

21:29, 17 сентября 2025
ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования за 17 сентября относительно 453 человек.
Как известно, с 9 по 17 сентября в отношении 4 842 участников проводилося тестирование когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования за 17 сентября относительно 453 человек:

  1. не набрали минимально допустимого балла — 116 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл — 337 человек:
  • от 33 до 40 баллов — 193 человека;
  • от 40 до 50 баллов — 135 человек;
  • более 50 баллов — 9 человек.

К четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) будут допущены по рейтингу участники, которые набрали балл не ниже 55% максимально возможного, в количестве не более:

  • 2 800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный общий суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный административный суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», по результатам тестирования когнитивных способностей 4 826 человек:

  1. не набрали минимально допустимого балла — 1 302 человека;
  2. набрали минимально допустимый балл — 3 524 человека:
  • от 33 до 40 баллов — 2 062 человека;
  • от 40 до 50 баллов — 1 398 человек;
  • более 50 баллов — 64 человека.

Кодированные результаты тестирования за 17 сентября:

Все кодированные результаты тестирования когнитивных способностей:

