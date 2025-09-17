Тестирование когнитивных способностей участников отбора на должности судей местных судов завершено – известны результаты

Четверть кандидатов на должности судей, получивших доступ к тестированию, прекратили участие в отборе.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 17 сентября 2025 года объявила об итогах третьего этапа квалификационного экзамена в рамках отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов, а именно о результатах тестирования на когнитивные способности.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», к тестированию когнитивных способностей Комиссия допустила 4 489 претендентов на должности судей местных общих судов, 751 кандидата в местные хозяйственные суды и 604 претендента на должности судей местных административных судов – всего 5 844 кандидата.

Реальное же участие в тестировании могли принять 4 842 кандидата и действующих судьи, которые планируют сменить место своей работы. Дело в том, что сразу 878 кандидатов и судей сдавали предыдущие тестирования по разным специализациям, например по специализации административного и общего суда или вообще по всем специализациям.

Процедура тестирования проходила с 9 по 17 сентября.

Тестирование на когнитивные способности предполагало 40 тестовых заданий (вербальное мышление – 20 заданий, логическое мышление – 8, абстрактное мышление – 12). Тестовые задания предполагали три уровня сложности – простой, средний и сложный.

Продолжительность тестирования – 30 минут. Максимально возможное количество баллов за тестирование – 60 баллов.

Средний допустимый балл за тестирование Комиссия определила в 33 балла, то есть 55% максимального возможного балла (60 баллов).

По данным ВККС, по итогам тестирования 4 826 человек, получены следующие результаты:

набрали минимально допустимый балл – 3 524 человека

не набрали минимально допустимого балла – 1 302 человека

«Допустимые» баллы распределились следующим образом:

от 33 до 40 баллов – 2 062 человека;

от 40 до 50 баллов – 1 398 человек;

более 50 баллов – 64 человека.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в соответствии с условиями квалификационного экзамена существует еще проходной балл – к четвертому этапу экзамена (выполнение практического задания) допускаются кандидаты, набравшие балл не ниже 55% от максимального возможного балла в количестве:

не более 2800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и действующих судей

не более 400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и действующих судей

не более 400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и действующих судей.

Соответствующий список претендентов на должности судей, допущенных к четвертому этапу квалификационного экзамена, ВККС определит 19 сентября.

В целом, по дням результаты тестирования на когнитивные способности распределились следующим образом:

9 сентября

сдали тестирование удачно – 397 человек

не сдали – 145 человек или 26,75%

10 сентября

сдали тестирование удачно – 397 человек

не сдали – 152 кандидата или 27,68%

11 сентября

сдали тестирование удачно – 377 человек

не сдали – 170 человек или 31,1%

12 сентября

сдали тестирование удачно – 409 человек

не сдали – 135 человек или 24,81%

13 сентября

сдали тестирование удачно – 380 человек

не сдали – 164 или 30,1%

14 сентября

сдали тестирование удачно – 403 человека

не сдали – 141 или 25,9%

15 сентября

сдали тестирование удачно – 415 человек

не сдали – 136 человек или 24,68%

16 сентября

сдали тестирование удачно – 409 человек

не сдали – 143 человека или 25,9%

17 сентября

сдали тестирование удачно – 337 человек

не сдали – 116 человек или 25,6%

Автор: Вячеслав Хрипун

