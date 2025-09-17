Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 17 вересня 2025 року оголосила про підсумки третього етапу кваліфікаційного іспиту у межах добору на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів, а саме про результати тестування на когнітивні здібності.

Як розповідала «Судово-юридична газета», до тестування когнітивних здібностей Комісія допустила 4 489 претендентів на посади суддів місцевих загальних судів, 751 кандидата до місцевих господарських судів та 604 претендента на посади суддів місцевих адміністративних судів – загалом 5 844 особи.

Реальну ж участь у тестуванні могли взяти 4 842 кандидата та діючих судді, які планують змінити місце своєї роботи. Справа в тому, що одразу 878 кандидатів та суддів складали попередні тестування з різних спеціалізацій, наприклад зі спеціалізації адміністративного та загального суду або взагалі з усіх спеціалізацій.

Процедура тестування відбувалася з 9 по 17 вересня.

Тестування на когнітивні здібності передбачало 40 тестових завдань (вербальне мислення – 20 завдань, логічне мислення – 8, абстрактне мислення – 12). Тестові завдання передбачали три рівня складності – простий, середній та складний.

Тривалість тестування – 30 хвилин. Максимально можлива кількість балів за тестування – 60 балів.

Середній допустимий бал за тестування Комісія визначила у 33 бали, тобто 55% від максимального можливого балу (60 балів).

За даними ВККС, за підсумками тестування 4 826 осіб, отримані наступні результати:

набрали мінімально допустимий бал – 3 524 особи

не набрали мінімально допустимого балу – 1 302 особи

«Допустимі» бали розподілилися наступним чином:

від 33 до 40 балів – 2 062 особи;

від 40 до 50 балів – 1 398 осіб;

більше 50 балів – 64 особи.

Разом з тим, необхідно зазначити, що відповідно до умов кваліфікаційно іспиту існує ще прохідний бал – до четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання) допускаються кандидати, які набрали бал не нижче 55% від максимального можливого балу у кількості:

не більше 2 800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та діючих суддів

не більше 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та діючих суддів

не більше 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та діючих суддів.

Відповідний список претендентів на посади суддів, допущених до четвертого етапу кваліфікаційного іспиту, ВККС визначить 19 вересня.

В цілому, по днях результати тестування на когнітивні здібності розподілилися наступним чином:

9 вересня

склали тестування вдало – 397 осіб

не склали – 145 осіб або 26,75%

10 вересня

склали тестування вдало – 397 осіб

не склали – 152 кандидата або 27,68%

11 вересня

склали тестування вдало – 377 осіб

не склали – 170 осіб або 31,1%

12 вересня

склали тестування вдало – 409 осіб

не склали – 135 осіб або 24,81%

13 вересня

склали тестування вдало – 380 осіб

не склали – 164 або 30,1%

14 вересня

склали тестування вдало – 403 особи

не склали – 141 або 25,9%

15 вересня

склали тестування вдало – 415 осіб

не склали – 136 осіб або 24,68%

16 вересня

склали тестування вдало – 409 осіб

не склали – 143 особи або 25,9%

17 вересня

склали тестування вдало – 337 осіб

не склали – 116 осіб або 25,6%

Автор: В’ячеслав Хрипун

