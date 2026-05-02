Обухівський райсуд визначився з керівником: судді повторно обрали Олександра Тиханського

Судді одноголосно підтримали кандидатуру чинного голови — він очолюватиме суд ще три роки, до квітня 2029 року.

В Обухівському районному суді Київської області відбулися збори суддів, в межах яких проведено вибори судді на адміністративну посаду голови суду.

Так, за результатами таємного голосування Тиханського Олександра Богдановича одноголосно повторно обрано головою Обухівського районного суду Київської області строком на три роки з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2029 року включно.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

